乳製品嚴重過敏 女子餐廳吃「純素」提拉米蘇意外身亡

提拉米蘇。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2024/01/18 10:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利1名對乳製品嚴重過敏的女子去年1月在當地餐廳吃了據稱是「純素」的提拉米蘇後身亡。相關單位近日證實該品牌的提拉米蘇中確實被檢測出含有乳製品，目前這間糕點店負責人被依過失殺人等罪嫌接受調查。

根據《紐約郵報》 報導，年僅20歲的薩裡奧（Anna Bellisario）是時裝設計系的學生。去年1月她與男朋友在一間名為「Flower burger」的純素漢堡連鎖店用晚餐，並在用餐快結束時吃了店裡標榜「純素」的提拉米蘇。

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據報導，她在食用提拉米蘇前還反覆確認甜點包裝上的成分標示，也向餐廳確認甜點為「純素」。不料，薩裡奧吃了幾口提拉米蘇後便開始出現咳嗽、呼吸困難等症狀。她試圖將提拉米蘇吐出來，也服用了隨身攜帶的氣喘藥和過敏藥物，但還是因過敏性休克當場失去意識。最終她在米蘭聖拉斐爾醫院昏迷了10天後仍不治身亡。

「Flower burger」近日對此發表聲明表示，「薩裡奧去年去世的消息讓我們深感悲痛和震驚，她是我們尊貴的顧客」。聲明中也提到，他們的提拉米蘇是由一家名為「Glg Srl」的糕點店生產，「2024年1月15日，司法部門結束相關調查並透露，雖然產品標籤上沒有標示出乳蛋白成分，但調查結果顯示該產品中含有馬斯卡彭起司，而這對死者來說是非常致命的。此外，調查也證實我們對該產品含有乳製品一事是完全不知情的」。

據悉，這間糕點店除了為「Flower burger」提供甜點，還為米蘭其他63家餐廳提供預製提拉米蘇。現在義大利衛生部以產品疑似含有乳製品為由，下令回收該糕點店生產的所有「純素」提拉米蘇，並依過失殺人等罪嫌起訴糕點店負責人。

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