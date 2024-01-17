像牛又像猴 美國2024龍年郵票「三不像」挨批

美國郵政總局發行2024年龍年郵票，設計引爭議。（取自USPS官網）

2024/01/17 19:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕自1993年以來，美國郵政總局（USPS）每年都會發行一款生肖郵票，2024年龍年郵票設計圖案是一張3D亮黃色「龍頭」，上面描繪了一個紅眼紅鼻，還長著尖銳牙齒。不過這枚生肖郵票引發爭議，一些美國華裔吐槽龍頭看起來「像牛又像猴」。

《舊金山標準報》1月14日報導，舊金山華人社區藝術家王利蘭（音）表示：「郵票上的圖案看起來一點都不像亞洲龍，我還以為是猴子呢。」

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美國華裔媒體與藝術合作組織董事會成員何大衛（音）表示，這個設計看起來像一頭牛，與中國古代文學中的虛構人物牛魔王相似。

美國亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）對這隻「有點兇」的龍也感到不滿。她說，人們慶祝黃歷新年時喜歡看到能帶來幸福和好運的形象，而牠並沒有喚起那種情緒。

不過，也有華人對美國今年的「龍生肖」郵票不算反感。深圳市龍華區評論家協會副秘書長李銀輝16日接受香港中國通訊社採訪時表示，這套郵票「第一眼看是龍，但是再看，也像牛」，「主要是鼻子很像牛，整體氣質也像牛」。

但她指出，文化的差異可能引起設計理念差異，這就給公眾以探討的空間。當今時代，文化是多元的，審美表達也有仁者見仁，智者見智的一面。無論如何，美國的「龍生肖」郵票至少說明了中國文化影響力。

美國郵政總局表示，本輪12生肖周期（2020年至2031年）系列郵票由插畫家卡蜜拉·邱（Camille Chew）受委託設計。美國郵政總局藝術總監安東阿爾卡拉（Antonio Alcalá）也被列為郵票設計師之一。

美國郵政總局在一份聲明中說，設計團隊在設計郵票時總是會諮詢專家等多方意見。郵票設計通常有「多種解釋餘地」，該部門始終歡迎公眾建議。

據該局網站介紹，他們今年將印刷2200萬枚郵票，並將在本月西雅圖華人社區的揭幕活動舉辦完開始發行。去年，郵政官員在舊金山發布了兔年郵票。鄭可欣表示，該系列生肖郵票後續還有7款，希望能有所改進。

龍年生肖郵票因龍頭「像牛又像猴子」引發爭議。（取自USPS官網）

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