濟州航空班機未聽塔台指示 誤闖死路受困日本福岡機場

報導指出，這起事故之所以會發生，是因為駕駛員並未遵照塔台指示，且福岡機場事務所透露，其實機身受困之地，前方的滑行道有個大大的「X」警示符號，不料還是有飛機誤入。所幸這起事故並沒有造成人員受傷，也未延誤到其他航班的行程。

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福岡機場本月10日也發生過類似事件，當天上午泰國泰越捷航空一架A321班機，也是在降落後誤入歧途而動彈不得，最後也是要靠著牽引車才得已脫困。

針對這兩起事件，福岡機場事務所事後表示，將立刻採取措施，防止此類意外再次發生。

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