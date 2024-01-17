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濟州航空班機未聽塔台指示 誤闖死路受困日本福岡機場

日本九州福岡機場今日發生一起飛機受困事件，類似事件上週三才剛上演過。照片與新聞事件無關。（美聯社資料照）

日本九州福岡機場今日發生一起飛機受困事件，類似事件上週三才剛上演過。照片與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2024/01/17 19:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州福岡機場今（17日）上午又發生一起飛機受困事件。韓國濟州航空一架班機在成功降落後，原本應當朝著停機坪方向滑行，途中卻誤闖死路，致使飛機受困，最後只得出動牽引車，將飛機拖回停機坪，整起事件才得以落幕。

報導指出，這起事故之所以會發生，是因為駕駛員並未遵照塔台指示，且福岡機場事務所透露，其實機身受困之地，前方的滑行道有個大大的「X」警示符號，不料還是有飛機誤入。所幸這起事故並沒有造成人員受傷，也未延誤到其他航班的行程。

福岡機場本月10日也發生過類似事件，當天上午泰國泰越捷航空一架A321班機，也是在降落後誤入歧途而動彈不得，最後也是要靠著牽引車才得已脫困。

針對這兩起事件，福岡機場事務所事後表示，將立刻採取措施，防止此類意外再次發生。

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