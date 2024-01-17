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能登強震災區「闖空門」頻傳 日警將增設百台監視器

能登半島強震發生以來，災區已發生22起闖空門，或避難所順手牽羊等犯罪事件。（圖擷取自全日本新聞網ANN）

能登半島強震發生以來，災區已發生22起闖空門，或避難所順手牽羊等犯罪事件。（圖擷取自全日本新聞網ANN）

2024/01/17 18:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島元旦強震釀嚴重傷亡，災區更出現多起闖空門等犯罪事件，日本國家公安委員長松村祥史表示，將在災區內增設約100台監視器，避免相關闖空門犯罪事件再度發生。

綜合日媒報導，規模7.6「令和6年能登半島地震」重創日本北陸地方，罹難人數截至今（17日），石川縣境內至少232死565傷，至今仍還有21人失聯。松村祥史說，為了防止災害死亡人數增加，政府正在利用石川縣縣內外的旅館，將受災者轉移到「二級避難所」。

據報導，日本警察廳表示，從能登半島強震發生以來，石川縣內包括重災區輪島市及能登町等處，已發生22起闖空門或避難所內順手牽羊等犯罪。

而針對近期災區頻繁出現「闖空門」犯罪事件，警方為遏止犯罪，將在災區街頭與避難所等重點地區，安裝約100台監視器。松村祥史說「加強災區的安全措施，能緩解災民的焦慮是最為重要的，且巡邏警察人數將從目前的150人增加到230人」。

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