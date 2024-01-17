Optimus機器人折衣服疑造假 馬斯克認了：還沒那麼厲害

馬斯克發布特斯拉Optimus機器人折衣服影片，被網友抓包疑似作假，實際上有人從旁輔助。（取自社群平台X）

2024/01/17 17:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），16日發布了一段特斯拉Optimus人形機器人自己摺疊襯衫的影片，看似很驚艷，卻被網友抓包疑似作假，實際上有人類在旁邊輔助。對此，馬斯克承認Optimus目前還尚無法自主執行摺疊襯衫的行動。

馬斯克1把這段影片發布在了社媒平台X。影片中顯示，Optimus機器人站在一張桌子旁，慢慢地疊起一件黑色襯衫，似乎沒有受到外力的任何幫助。馬斯克在發布時只是簡單地加上一句話：「Optimus在疊襯衫。」

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Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk （@elonmusk） January 15, 2024

不過有用戶聲稱發現了電腦合成的證據。根據他所用慢鏡頭觀看，「機器人正在疊起的襯衫有時會自己移動」；其他幾位用戶也指出，在影片的最右邊，可以看到一隻戴著手套的手，有一部分在畫面中短暫地進出，似乎是在模仿特斯拉機器人的動作。

即便影片遭到質疑，但是許多馬斯克的粉絲在X上發文，聲援馬斯克開發機器人的努力。影片發布大約30分鐘後後來，馬斯克補充說，影片中所展示的Optimus機器人，並不像看上去的那麼厲害。目前Optimus還不能自主執行這一操作，但（未來）肯定可以在任意環境下，完全自主實現這一能力，但他並未透露Optimus將在何時具備這種能力。

Optimus機器人原型，2022年9月30在加州帕羅奧圖辦公室舉行「人工智慧日」首度亮相，當時Optimus在台上展示行走、揮手等基本動作，並號稱具備更多強大功能。馬斯克當時預期3至5年內開始投產，可量產數百萬組，售價將低於2萬美元（約63萬台幣），比一輛汽車還便宜。

馬斯克透露，Optimus一開始只會做無聊或具危險性的工作，包括在特斯拉工廠搬運物件，或用扳手將螺絲鎖到車上等，但未來將可供家用，包括做晚餐、修剪草坪、照顧長者，甚至成為人類的「夥伴」或性伴侶，如此一來，或許可以解決勞動力不足問題，「Optimus 5到10年內會變得很了不起，勢必震撼人心。」

特斯拉研發的人形機器人Optimus，2022年9月在「人工智慧日」活動上首次亮相。（法新社）

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