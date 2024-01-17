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有影片沒真相時代來臨？ 抖音母公司將推「文字轉影片」功能......

「字節跳動」近日表示，將利用生成式人工智慧（AI），推出「文字轉影片」功能。（路透）

「字節跳動」近日表示，將利用生成式人工智慧（AI），推出「文字轉影片」功能。（路透）

2024/01/17 00:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音平台「抖音」近年快速發展，在全球年輕世代影響力越來越大，但其與中國政府密切關係，及假消息容易混雜在洗腦內容當中傳散出去的隱患，也引發民主陣營擔憂，歐美國家紛紛開始正視此事嚴重性。該平台母公司「字節跳動」（ByteDance）近日又宣布，將利用生成式人工智慧（AI）推出「文字轉影片」功能，未來創作生成內容會變得更加容易，但也意味著假資訊弄假成真的可能性提高，令不少專家學者冒冷汗。

北京「字節跳動」科技有限公司，本月9日在論文預印本（提交學術期刊前預先公開讓大家閱讀並提供建議）網站「arXiv」發布「MagicVideo-V2：多階高美學影片生成」論文報告，透露該公司將研發推出有文本就能產出高品質的影片內容，即使用者寫下一段描述人事時地物的文字，AI就能自動將其轉換成影像畫面呈現出來，連想要什麼風格，都能夠使用文字下指令。

該功能無疑讓創作者們產出內容變得方便許多，但也意味著使用者更難分辨接觸之資訊的真偽。加拿大約克大學副教授沈榮欽16日在臉書就分享該消息，「有影片沒真相時代來臨！為維持TikTok在短影片市場的全球領導地位，母公司字節跳動計畫利用AI，將目前的文字轉語音，升級為文字轉影片功能」。科技專家許美華也表示，「文字轉語音，升級為文字轉影片功能？抖音造謠升級功能來了！」

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