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日澳評估強化軍事合作 擬在澳試射長程飛彈

日本首相岸田文雄（左）2022年10月和澳洲總理艾班尼斯簽署「日澳安全保障共同宣言」。（路透資料照）

日本首相岸田文雄（左）2022年10月和澳洲總理艾班尼斯簽署「日澳安全保障共同宣言」。（路透資料照）

2024/01/16 16:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》15日報導，日本多名政府相關人士透露，日本和澳洲政府正在探討加強軍事合作，包括在兩國周邊出現緊急事態之際，自衛隊和澳軍共享情報等。考量到中國動向，兩國也在探討擴大聯合訓練，以及評估在澳洲試射日本的長程飛彈。

據報導，日本將澳洲定位為僅次於美國的「準同盟國」，希望提高雙方對中國的嚇阻力，但一旦加速擴大安全保障合作，勢必引起中國反彈。

日本政府相關人士透露，目前設想的狀況是，在東海等日本周邊出現緊急事態之際，南太平洋和南海等靠近澳洲的地區也連帶發生緊急事態。兩國防務部門似乎正在協調針對緊急事態的共同應對方針，並磋商情報共享方式。

日本首相岸田文雄2022年10月與澳洲總理艾班尼斯簽署「日澳安全保障共同宣言」，闡明兩國政府將就提高安保與防務合作等展開磋商。另外，兩國也根據2022年1月簽署的「相互准入協定」（RAA），增加日本陸海空自衛隊和澳軍的聯合訓練次數。

雙方目前也在評估讓自衛隊匿蹤戰機「F-35」頻繁往來於日澳之間，並進行模擬電子戰等訓練。此外，日方計畫強化摧毀他國領土飛彈基地的「反擊能力」，亦即「對敵方基地攻擊能力」，但相關長程飛彈試射活動在國內受到限制，因此目前正在詢問能否改在澳洲實施。

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