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遭控偷竊精品！ 紐西蘭美女議員坦承行為偏差辭職

紐西蘭綠黨議員賈拉曼15日宣布辭職，此前該國媒體稱她至少三度在高端精品店行竊。（圖片擷自Youtube）

紐西蘭綠黨議員賈拉曼15日宣布辭職，此前該國媒體稱她至少三度在高端精品店行竊。（圖片擷自Youtube）

2024/01/16 13:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭綠黨（Green Party）議員賈拉曼（Golriz Ghahraman）15日宣布辭職，坦言其行為出現與性格不相符的偏差。此前紐國媒體披露，賈拉曼至少三度在高端精品店行竊。

據《路透》報導，賈拉曼並未在15日的聲明中回應相關指控，僅表示心理健康問題和工作壓力，導致她做出與性格完全不相符的行為。

賈拉曼說：「人們應該且正確的期望他們選出的代表，表現出最高行為標準。我並未達到要求，我很抱歉。這不是我可以解釋的行為，因為它在任何層面都不合理，經醫學評估後，我明白我的身體出現狀況。」

當地媒體介紹，賈拉曼出生於伊朗，2017年首度進入國會，是第一位來自難民家庭的紐西蘭國會議員。近日賈拉曼接連被指控在奧克蘭市（Auckland）龐森比（Ponsonby）的精品店Scotties Boutique，及位於首都威靈頓（Wellington）的精品店Cre8iveworkz行竊。

賈拉曼曾表示，她感謝Scotties Boutique的善意和同理心。對此紐西蘭警方回應，正對上月在龐森比1間商店發生的事件展開調查，但拒絕透露細節。警方沒有證實賈拉曼涉入該事件。

綠黨共同領導人蕭奧（James Shaw）則不捨表示，國會對任何人來說都是充滿壓力的地方，但賈拉曼的處境尤其艱難，因為她自上任以來便不斷收到來自公眾的威脅。

2021年，賈拉曼曾大力抨擊紐西蘭工黨政府，企圖淡化中國針對新疆維族犯下的罪行。她稱中國政府正實施「種族滅絕」，與德國納粹黨在二戰期間從事的反人類行為，兩者是性質相同的嚴重罪行。

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