為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

抗衡中國頻頻挑釁 菲律賓將建設南海9座島

菲國總統小馬可仕上任後，不再坐視中國在南海的霸凌行為。（路透）（記者孫宇靑攝）

菲國總統小馬可仕上任後，不再坐視中國在南海的霸凌行為。（路透）（記者孫宇靑攝）

2024/01/15 15:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》15日報導，由於菲律賓在南海不斷遭中國海警船和民兵漁船騷擾，如何抗衡中國霸凌已成菲國一大課題。菲國軍方對此表示，將在南海9座島嶼推動建設，使這些島嶼更適合部隊居住。

據報導，菲國武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）15日參加由總統小馬可仕主持的會議後對媒體表示，菲國將在南海的主權島嶼推動建設，使這些島嶼更適合軍隊居住。

除了菲中兩國經常在海域上發生衝突的「仁愛暗沙」（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）外，菲國還佔據南海其他8座島礁，視其為專屬經濟區的一部分，「我們希望改善9座島嶼，尤其是我們佔領的島嶼。」

這些島嶼中也包括南海最大、最具戰略意義的中業島（Thitu island，菲國稱為希望島），該島位於菲律賓巴拉望省以西約480公里，鄰近中國軍事設施。

布勞納表示，軍方希望為駐守仁愛暗沙的部隊帶來一台海水淡化機，該部隊住在擱淺的二次大戰時期登陸艦「馬德雷山號」上，該艦是菲國於1999年移至仁愛暗沙，以宣示主權主張。

布勞納還說，隨著菲國將重點從內防轉向領土防禦，軍事現代化計畫還包括採購更多艦艇、雷達和飛機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
德外長訪菲 抨擊中國在南海挑釁
2024/01/12 05:30

德外長訪菲 抨擊中國在南海挑釁
印尼總統訪菲 加強安全合作抗中
2024/01/11 05:30

印尼總統訪菲 加強安全合作抗中

三民區核心東移 三大百貨發展全數聚焦大豐商圈
中國網攻比水砲更危險 菲律賓專家：台灣可作為借鏡
2024/01/08 16:22

中國網攻比水砲更危險 菲律賓專家：台灣可作為借鏡
美菲南海二度巡航 中國「插花」
2024/01/05 05:30

美菲南海二度巡航 中國「插花」

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
國際今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播