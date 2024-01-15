抗衡中國頻頻挑釁 菲律賓將建設南海9座島

菲國總統小馬可仕上任後，不再坐視中國在南海的霸凌行為。（路透）（記者孫宇靑攝）

2024/01/15 15:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》15日報導，由於菲律賓在南海不斷遭中國海警船和民兵漁船騷擾，如何抗衡中國霸凌已成菲國一大課題。菲國軍方對此表示，將在南海9座島嶼推動建設，使這些島嶼更適合部隊居住。

據報導，菲國武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）15日參加由總統小馬可仕主持的會議後對媒體表示，菲國將在南海的主權島嶼推動建設，使這些島嶼更適合軍隊居住。

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除了菲中兩國經常在海域上發生衝突的「仁愛暗沙」（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）外，菲國還佔據南海其他8座島礁，視其為專屬經濟區的一部分，「我們希望改善9座島嶼，尤其是我們佔領的島嶼。」

這些島嶼中也包括南海最大、最具戰略意義的中業島（Thitu island，菲國稱為希望島），該島位於菲律賓巴拉望省以西約480公里，鄰近中國軍事設施。

布勞納表示，軍方希望為駐守仁愛暗沙的部隊帶來一台海水淡化機，該部隊住在擱淺的二次大戰時期登陸艦「馬德雷山號」上，該艦是菲國於1999年移至仁愛暗沙，以宣示主權主張。

布勞納還說，隨著菲國將重點從內防轉向領土防禦，軍事現代化計畫還包括採購更多艦艇、雷達和飛機。

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