延燒5萬平方公尺！俄電商巨頭倉庫疑遭人蓄意縱火

俄羅斯零售電商龍頭Wildberry位於聖彼得堡的1座倉庫13日發生大火，火勢影響範圍估計達5萬平方公尺。（圖片擷自Telegram）

2024/01/13 18:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯緊急情況部表示，該國零售電商龍頭Wildberry位於聖彼得堡的1座倉庫13日發生大火，疑為蓄意縱火導致；消防人員獲報後立即趕赴現場，火勢已成功獲得控制。

綜合外媒報導，事發後Wildberry透過通訊軟體Telegram發出聲明，稱所有員工均安全撤離，未有人員傷亡；該公司將針對顧客和賣家的所有損失進行賠償。

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失事倉庫位於聖彼得堡郊區，總面積達7萬平方公尺。俄羅斯緊急情況部稱，最初火災面積僅為1000平方公尺，但火勢在半小時內迅速蔓延，最終影響範圍估計達5萬平方公尺。

近300名俄國消防員、數十輛消防車，正會同救援直升機試圖撲滅大火。社群媒體上發布的影片顯示，濃濃黑煙沖天而起，伴隨著巨大火焰照亮了夜空。

1名消息人士向「俄羅斯商業諮詢日報」（RBC）披露，調查人員研判火勢可能因人為縱火引起。俄羅斯商業諮詢日報稱，本月10日倉庫附近爆發了大規模鬥毆，造成2名移民受傷，其中1名移民任職於Wildberry倉庫，聖彼得堡警方曾於12日對倉庫展開突襲搜查。

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