布林肯會見劉建超 重申維持台海和平穩定重要性

美國國務卿布林肯（見圖）12日在華府會晤中共中聯部部長劉建超，會中雙方針對國際與地區問題交換意見，布林肯除提出對中國人權議題的關切，也重申維持台灣海峽和南海和平穩定的重要性。（歐新社）

2024/01/13 13:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯12日在華府會晤中共中聯部部長劉建超，會中雙方針對國際與地區問題交換意見，布林肯除提出對中國人權議題的關切，也重申維持台灣海峽和南海和平穩定的重要性。

葛來儀：劉建超可能接任中國外長

綜合媒體報導，近期多名美中高階官員舉行會議，凸顯拜登政府致力於穩定對中關係。13日是台灣總統與國會大選投票日，布林肯於12日也先與劉建超會面。根據美國國務院聲明指出，布林肯在會中強調解決美國公民遭到錯誤關押，或被禁止出境等案件的重要性，並提出了美國對中國侵犯人權的關切。除此之外，布林肯也重申維持台灣海峽和南海和平穩定的重要性。

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有熟悉這場會晤的消息人士表示，鑑於最近中國在南海的挑釁行動，在外交上直接向中國表明「在台灣選舉前維持地區和平與穩定的重要性，至關重要」。

中媒報導則指出，雙方表示將繼續加強對話合作，不斷推進落實兩國元首在舊金山會晤的重要共識及成果。雙方也就國際和地區問題交換意見，劉建超針對「有關問題」闡述了立場，強調雙方應相向而行，推動雙方關係穩定、健康、可持續發展。據指中方並未進一步透露「有關問題」為何。

據美國之音報導，劉建超是自2023年11月舊金山「拜習會」以來，訪問美國的最高級別中國官員。近日劉建超也因會見多名政要備受外界矚目。中國問題研究專家、華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，由中共中央對外聯絡部長訪問美國，是「不同尋常的」，她認為最可能的解釋是，劉建超很可能出任中國外長，此行是在中方正式對他任命前，讓美國有了解他的機會。

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