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台灣捐款助日本能登震災重建 奈良美智感動發文道謝

台灣衛福部5日起開放民眾愛心捐款助能登震災重建，讓日本知名藝術家奈良美智在社群平台「X」轉發相關新聞，向台灣表達感謝。（圖擷取自@michinara3 社群平台「X」）

台灣衛福部5日起開放民眾愛心捐款助能登震災重建，讓日本知名藝術家奈良美智在社群平台「X」轉發相關新聞，向台灣表達感謝。（圖擷取自@michinara3 社群平台「X」）

2024/01/12 17:00

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本能登半島1日下午發生規模7.6強震，為協助日本救災重建，衛福部從5日起開設賑災專戶接受民眾愛心捐款，截至11日為止，捐款金額累積逾突破新台幣3億元。對此，日本知名藝術家奈良美智在今天（12日）轉發相關新聞，向台灣表達感謝。

日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）過去多次造訪台灣，近年在文化總會主辦下，陸續在台灣推出「奈良美智特展」及「朦朧潮濕的一天」10年巡展計畫。其中，2021年為日本311大地震10週年，當時他便希望透過「奈良美智特展」，回報台灣人當年的熱心援助。

據了解，奈良美智出生於日本青森縣，311震災曾對他帶來嚴重影響，甚至一度無法創作。日本能登半島新年元旦當天發生「令和6年能登半島地震」，讓奈良美智頻頻於社群平台「X」（原推特）轉發相關救援新聞，同時他還會轉貼日本媒體報導台灣記者前往當地、台灣民眾捐贈善款的文章，並在內文附上許多代表「感謝」的表情符號。

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