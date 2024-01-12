流亡港人羅冠聰：台灣最需要捍衛民主自由的政黨

被香港政府通輯的流亡港人羅冠聰表示，台灣人面對中共的威脅不要掉以輕心，台灣最需要的是以捍衛民主自由為最高目標的政黨。（資料照）

2024/01/12 16:44

〔中央社〕台灣大選備受國際關注，被香港政府通輯的流亡港人羅冠聰表示，4年前台灣大選時香港仍烽煙四起，4年後已面目全非，寄語台灣人面對中共的威脅不要掉以輕心，台灣最需要的是以捍衛民主自由為最高目標的政黨。

羅冠聰是前香港政治組織「香港眾志」成員，2019年香港爆發「反送中」運動，2020年他宣布流亡，一直在海外進行有關香港民主的倡議工作。去年香港警方宣布懸賞通輯8名海外港人，包括羅冠聰。

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羅冠聰今天在其臉書上發文談及明日舉行的台灣大選。

他說，4年前台灣大選時香港仍是烽火連連，市民上街頭為民主抗爭，這4年轉瞬即逝，但又漫長不堪，如今上千人在囚、流亡，數以十萬計港人為自由奔赴他方。

他說，相比4年前，北京對台灣的威脅在這次選舉絕對不是被選民看重的議題。「也許是對台海危機感到厭倦？也許是覺得香港抗爭已成過去，感覺不到共產黨對人民的威脅？也許是覺得台積電是護國神山，中共不敢跨越雷池？」

羅冠聰說，自己並非台灣政治或選舉專家，也深深明白台灣年輕人在經濟、民生上遇到的問題，絕對不比8年前輕。「但作為同樣被中共威脅的香港人，我只能告誡著：切勿掉以輕心，切勿認為台灣的安全穩定是自有永有、永世保存的。」

他說，自己作為一位時刻關注國際政治動態的倡議者，深深明白到台灣面對的艱困處境，及過去數年台灣政府為捍衛主權所作的努力。

「一個地方的淪陷，並不一定是高調張揚且戲劇性。這可以由將文化改頭換臉，將經貿變成高度依賴，將人民變得犬儒且疏離，將社會紐帶肌理粉碎，將公民社會分拆得支離破碎」，羅冠聰說，而香港實施國安法後，這一切正恐怖地重覆發生。

他還說，「一個國家、地方的覆滅，不一定是被槍炮子彈射穿，不一定是由火箭導彈飛越領土上空造成；一個願意與惡魔作交易的總統，足可達成。」

他最後寄語台灣人，在面對危機四伏的國際局勢，「台灣最需要的，是能夠與國際社會攜手阻嚇中共，以捍衛民主自由為最高目標的政黨，帶領台灣走出目前的危機。」

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