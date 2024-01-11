美俄將攤牌？外媒：拜登支持沒收俄資產 支付烏克蘭重建

外媒報導，美國總統拜登支持沒收已被凍結的俄羅斯資產，用於烏克蘭重建。（法新社黨按照）

2024/01/11 17:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕《彭博》11日報導，拜登政府支持一項立法，允許將被其凍結的3000億美元（約新台幣9.3兆元）俄羅斯資產中一部分，用來幫助支付烏克蘭的重建費用。莫斯科先前已警告，若美沒收其因烏克蘭戰爭而被凍結的資產 ，將不惜與美國斷交。

報導中說，根據白宮國家安全委員會去年11月，提交給聯邦參議院外交關係委員會的備忘錄，拜登政府「原則上」對有關允許其沒收這些資金的法案表示歡迎。

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「該法案將賦予執行部門出於烏克蘭利益而沒收俄羅斯主權資產所需的權力」國家安全委員會在備忘錄中表示，彭博新聞社看到三份此類文件，這份備忘錄是其中之一。

世界銀行估計，烏克蘭重建可能花費約4110億美元（約新台幣12.7兆元）。

國家安全委員會在備忘錄中表示，「該法案將賦予執行部門出於烏克蘭利益，而沒收俄羅斯主權資產所需的權力」。

不過報導中也提到，白宮也在權衡，因為此舉可能損害美國金融體系聲譽，並引發資金逃離美元的擔憂。拜登政府還希望與七大工業國集團（G7）盟友保持一致行動，特別是在歐洲，被凍結的俄羅斯資產中約有2000億美元（約新台幣6.2兆元）在歐洲，而歐洲對沒收俄方資產，尤其是單邊沒收，態度一直不溫不火。

俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）上月22日揚言，倘若華府沒收因烏克蘭戰爭而遭凍結的俄羅斯資產，俄國可能會與美國斷交；此外，雷雅布可夫還放話說，俄國會迅速對美國在歐亞地區部署飛彈做出回應。

俄羅斯副外長雷雅布可夫上月警告，倘若華府沒收因烏克蘭戰爭而遭凍結的俄羅斯資產，俄國可能會與美國斷交。（路透檔案照）

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