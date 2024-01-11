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美學者籲對北韓政策應改和平共存 南韓外長：現在改變不合時宜

新任南韓外交部長趙兌烈11日表示，目前轉變對北韓外交政策方向不合時宜，北韓持續升級核武能力，南韓將持續加強嚇阻。（歐新社）

新任南韓外交部長趙兌烈11日表示，目前轉變對北韓外交政策方向不合時宜，北韓持續升級核武能力，南韓將持續加強嚇阻。（歐新社）

2024/01/11 16:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國朝野近期有聲音認為美國、南韓在應對北韓問題上，應改變堅持北韓無核化態度，改採「構建和平」為主，對此，新任南韓外交部長趙兌烈11日表示，「現在改變對北韓政策為時尚早」，趙兌烈強調，北韓持續升級核力量，南韓政策首重加強嚇阻，若北韓態度轉軟，南韓會尋求與其對話機會，但現在改變政策方向不合時宜。

根據《韓聯社》報導，華府智庫「美國和平研究所」北韓專家奧姆（Frank Aum）8日發布專文，指出美國與南韓長期將北韓無核化放在首要順位的作法應該要改變了，以適應新的國際現實狀況。北韓透過與俄羅斯、中國加強關係來面對美方的外交孤立與制裁，無核化目標最初在於降低北韓威脅，但現在卻產生了反效果，加速北韓發展核威嚇的進程。

當前的北韓態勢，已是一觸即發。在北韓已經「擁核」的現實狀況下，美國政策重點應轉向為爭取和平共處，發展正常雙邊關係，在恢復彼此交流的同時，保持一定程度的嚇阻，和平共處，不代表要美韓徹底放棄北韓無核化希望，而是將更廣泛的目標納入政策內，達到長期和平共處的可能性。

針對華府智庫學者專文，南韓新任外長趙兌烈11日受訪時回應，「現在改變政策方向不合時宜」，趙兌烈強調，北韓持續升級核武力量，且拒絕對談，南韓方面對北韓政策將會著重在「嚇阻能力」上，同時也敦促北韓即早改變態度，如南韓方面察覺到北韓態度有轉變跡象，南韓會謀求對話機會。

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