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波蘭前內政部長在總統府被捕 總統杜達：我很震驚

波蘭前內政部長卡明斯基（中）去年12月20日被法院判刑2年，9日在總統府被警方強行逮捕。（法新社資料照）

波蘭前內政部長卡明斯基（中）去年12月20日被法院判刑2年，9日在總統府被警方強行逮捕。（法新社資料照）

2024/01/10 23:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭前內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）與他的助手昨（9）日在波蘭總統府被警方強行逮捕，當時他們的政壇盟友波蘭總統杜達（Andrzej Duda）也在場，而杜達今（10）日表示，他對這起事件感到「震驚」。

《法新社》報導，這起事件發生在當地時間週二晚間，在警方上門逮人前，卡明斯基與他的助手瓦席克（Maciej Wasik）應杜達之邀，到總統府數個小時，不過兩人最後還是被帶走。

卡明斯基與瓦席克因2007年的一宗案件，去年底被法院裁定越權而被判刑2年，不過兩人都否認指控，並曾於2015年請求杜達特赦，這份特赦令後來被波蘭最高法院撤銷。

卡明斯基與瓦席克在去年10月的國會大選成功當選議員，不過他們所屬的法律與正義黨（PiS）卻輸給了新歐派的公民綱領黨（PO）。

波蘭下議院議長表示，卡明斯基與瓦席克在被判刑之後，不再具有議員身分。

卡明斯基在發給波蘭司法部門的聲明中表示，「我將我因打擊腐敗而被定罪，以及剝奪我在議會的席位，這種不公正的舉動，視為一種政治報復行為。」

卡明斯基更說，他身為「政治犯」，將用絕食來抗議對他的拘留。

杜達事後對媒體表示，他對於事態發展感到「極度震驚」，但他支持兩位被捕人士，並呼籲全國上下保持冷靜，他說：「我不會休息，直到卡明斯基與他的副手獲釋。」

卡明斯基昨日在總統府被捕。波蘭總統杜達（見圖）今日對媒體表示，他感到十分震驚。（歐新社）

卡明斯基昨日在總統府被捕。波蘭總統杜達（見圖）今日對媒體表示，他感到十分震驚。（歐新社）

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