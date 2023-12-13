波蘭極右翼議員大鬧國會！噴滅猶太教光明節蠟燭 被趕出議場

波蘭議員布勞恩手持滅火器亂入波蘭議會，當時議會正在慶祝猶太教光明節，布勞恩用滅火器撲滅慶祝光明節用的燭台，被視為反猶太行徑。（路透）

2023/12/13 11:44

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭議會12日在議場內慶祝猶太教「光明節」，在議場內點燃光明節燭台，並邀請猶太樂隊與猶太教拉比（猶太教祭司）共襄盛舉。不過一名極右翼議員在議場做出失控舉動，手持滅火器在議場噴灑粉末，甚至直接將光明節燭台火焰熄滅，此事件引起國內外關注反猶太行為。

綜合外媒報導，來自波蘭聯邦黨的極右翼議員布勞恩（Grzegorz Braun）當時拿起議場門口旁的滅火器，他將拉環拉下後啟動滅火器，沿路噴灑白色粉末，隨後直接撲滅光明節燭台上的火焰，整個議場充滿白色粉末、煙霧瀰漫。隨後布勞恩走上議場講台，稱「光明節是邪惡的」，並表示他正把議場恢復正常。事發過後，布勞恩被問到是否感到羞愧，他則回應：「那些參與撒旦崇拜行為​​的人才應該感到羞恥。」

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在布勞恩的脫序行為過後，波蘭各大政治勢力均大力譴責，表示不會容忍議會中的反猶太行為。議長霍洛尼亞（Szymon Holownia）表示布勞恩的行為非常可恥，並在事件發生後將他逐出議會，要求他不得參與當天的議會行程。霍洛尼亞強調：「只要我還是議長，就不會容忍種族主義、仇外心理及反猶太主義。」此外，波蘭議會也對布勞恩祭出處罰，布勞恩將面臨減薪及失去半年份的津貼補助。

波蘭首席拉比蘇德里奇（Michael Schudrich）表示，布勞恩的行為並不代表整個波蘭，「有人熄滅了光明節的蠟燭，幾分鐘後我們重新點燃蠟燭，幾千年來我們的敵人一直試圖消滅我們，但我們的敵人應該明白，他們無法消滅我們」。

美國駐波蘭大使布熱津斯基（Mark Brzezinski）則在社群平台「X」發文表示：「我對一名波蘭議員犯下令人厭惡的反猶太主義行為而感到憤怒。」

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???????? ⚡Poland's MP Grzegorz Braun with a fire extinguisher spoils the party of supporters of genocide and puts out parliament Hanukkah menorah pic.twitter.com/BERKPwzXED — Megatron （@Megatron_ron） December 12, 2023

布勞恩拿滅火器撲滅燭火。（路透）

拉比點燃燭火，過沒多久卻被議員布勞恩拿滅火器撲滅。（法新社）

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