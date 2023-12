波蘭極右翼議員大鬧國會！噴滅猶太教光明節蠟燭 被趕出議場

2023/12/13 11:44

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭議會12日在議場內慶祝猶太教「光明節」,在議場內點燃光明節燭台,並邀請猶太樂隊與猶太教拉比(猶太教祭司)共襄盛舉。不過一名極右翼議員在議場做出失控舉動,手持滅火器在議場噴灑粉末,甚至直接將光明節燭台火焰熄滅,此事件引起國內外關注反猶太行為。

綜合外媒報導,來自波蘭聯邦黨的極右翼議員布勞恩(Grzegorz Braun)當時拿起議場門口旁的滅火器,他將拉環拉下後啟動滅火器,沿路噴灑白色粉末,隨後直接撲滅光明節燭台上的火焰,整個議場充滿白色粉末、煙霧瀰漫。隨後布勞恩走上議場講台,稱「光明節是邪惡的」,並表示他正把議場恢復正常。事發過後,布勞恩被問到是否感到羞愧,他則回應:「那些參與撒旦崇拜行為​​的人才應該感到羞恥。」

請繼續往下閱讀...

在布勞恩的脫序行為過後,波蘭各大政治勢力均大力譴責,表示不會容忍議會中的反猶太行為。議長霍洛尼亞(Szymon Holownia)表示布勞恩的行為非常可恥,並在事件發生後將他逐出議會,要求他不得參與當天的議會行程。霍洛尼亞強調:「只要我還是議長,就不會容忍種族主義、仇外心理及反猶太主義。」此外,波蘭議會也對布勞恩祭出處罰,布勞恩將面臨減薪及失去半年份的津貼補助。

波蘭首席拉比蘇德里奇(Michael Schudrich)表示,布勞恩的行為並不代表整個波蘭,「有人熄滅了光明節的蠟燭,幾分鐘後我們重新點燃蠟燭,幾千年來我們的敵人一直試圖消滅我們,但我們的敵人應該明白,他們無法消滅我們」。

美國駐波蘭大使布熱津斯基(Mark Brzezinski)則在社群平台「X」發文表示:「我對一名波蘭議員犯下令人厭惡的反猶太主義行為而感到憤怒。」

