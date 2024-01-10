因台灣大選訪美？ 中共中聯部長嗆華府：台灣是不得跨越的紅線！

中共中央對外聯絡部部長劉建超近日疑因台灣總統大選訪美。（擷自網路）

2024/01/10 20:34

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選將於本週六（13日）舉行投票，中共在我國選戰期間積極介選引發美國關注，發聲敦促中國尊重台灣選舉。而中共中央對外聯絡部部長劉建超近日疑因台灣總統大選訪美，還在紐約一場紀念美中外交關係的公開活動上嗆聲，台灣問題是中國「一條不得跨越的紅線」，華府不要在涉台問題上越過紅線。

根據《美國之音》 報導，在台灣大選進入最後倒數之際，被認為有可能成為下一任中國外交部長的劉建超，本週以中共中央對外聯絡部部長身分率團訪問美國。華府資深美中關係專家、「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，劉建超雖是資深外交官，但以中聯部長身分訪美並不尋常；「中國戰略分析智庫」研究員鄧聿文指出，以劉建超的職位，是不應該親自到美國的，除非跟美國兩大黨有黨際交流，但這是不可能的，因此他認為劉建超此行訪美的任務是和美國談台灣大選後的問題。

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而劉建超昨天（9日）出席由美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）一場紀念美中建交45週年的公開活動時表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是一條不得跨越的紅線，美中雙方經長期接觸，彼此都深知彼此的核心利益和那條不可逾越的紅線，籲華府不要在涉台問題上越過紅線，中方認真看待美方不支持台灣獨立的聲明，希望美方能夠履行該承諾。

報導提到，近期中國加大對台文攻武嚇力道，被視為介入台灣選舉，意圖影響選情。全球最大政治風險顧問公司「歐亞集團」8日發布的「2024全球十大風險報告」 中就指出，今年將是美中關係另一個「動盪之年」，一些刺激有可能破壞雙方在去年好不容易出現關係解凍的狀況，首先就是台灣的總統大選，若民進黨候選人賴清德勝選，北京不排除採取軍事和經濟措施給賴清德下馬威，華府屆時也必做出回應，以表示對台的支持。

有分析人士還稱，由於賴清德被外界認為最有可能當選，其過去曾公開表明支持台灣獨立的發言讓中共相當緊張，除了介選動作頻頻，中方接連在數場紀念美中建交45週年的場合向華府喊話，要求美方恪守「不支持台獨」承諾，例如中國現任外長王毅昨天在北京釣魚台國賓館發表談話、中國駐美大使謝鋒同日在喬治亞州卡特中心進行視訊演說都有類似言論，此舉凸顯北京對國民黨的候選人勝選已不抱希望。

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