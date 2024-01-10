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美中華府軍事對談 美官員：真正有效對話仍需時間

美國國防部表示，9日結束了與中國人民解放軍代表為期2天的軍事會談，為兩國恢復軍事溝通管道後的最新接觸。（路透資料照）

美國國防部表示，9日結束了與中國人民解放軍代表為期2天的軍事會談，為兩國恢復軍事溝通管道後的最新接觸。（路透資料照）

2024/01/10 11:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部表示，9日在華盛頓結束了與中國人民解放軍代表為期2天的軍事會談，為兩國同意恢復軍事溝通管道後的最新接觸。

據路透報導，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平於去年年底會面，雙方同意重啟2022年8月因時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，遭北京切斷的軍事溝通管道。

美國國防部發出聲明表示，負責中國、台灣、蒙古國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）會見了中國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超，是第17次美中國防政策協調會談。

聲明補充說：「雙方討論了美中防務關係，蔡斯強調了保持軍事溝通管道暢通的重要性，防止競爭演變成衝突。」

去年12月21日，美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）透過視訊與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立舉行通話，為迄今兩國最高層級官員接觸。

不具名的美國官員仍對此警告，儘管恢復軍事交流，但距雙方建立真正有效對話可能還需要一段時間。

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