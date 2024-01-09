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東京住宅區內藥廠溶劑外洩起火7人逃生 緊急出動化學反應部隊

日本東京板橋區「王子化學研究所」化學藥品工廠今當地時間上午10點左右（約台灣時間9點）傳出火災，製藥廠員工稱因有溶劑外洩起火，當局緊急派出約33輛消防車抵達現場滅火。（圖擷自「@miyakejima」X）

日本東京板橋區「王子化學研究所」化學藥品工廠今當地時間上午10點左右（約台灣時間9點）傳出火災，製藥廠員工稱因有溶劑外洩起火，當局緊急派出約33輛消防車抵達現場滅火。（圖擷自「@miyakejima」X）

2024/01/09 12:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京板橋區「王子化學研究所」化學藥品工廠今當地時間上午10點10分（台灣時間9點10分）左右傳出火災，製藥廠員工稱因有溶劑外洩起火，當局緊急派出約33輛消防車撲滅大火，火災發生時有7名職員在場，全部皆已撤離避難，目前尚未確定是否有其他人員傷亡。

綜合日媒報導，警視廳今當地時間上午10點10分左右接獲「王子化學研究所」化學藥品工廠1名員工報案，指稱溶劑洩漏導致起火，東京消防廳立即出動包括化學應對部隊在內等33輛消防車前往現場，目前已知大樓的2樓約有100平分公尺被燒毀，大火仍持續蔓延。

報導指出，火災發生當時工廠內有7名員工，全數全員成功逃生，目前尚不清楚是否有其他人員傷亡。另外，火災現場距離都營地下鐵三田線西台站約600公尺，沿河有一排工廠和公寓。

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