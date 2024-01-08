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中國網攻比水砲更危險 菲律賓專家：台灣可作為借鏡

菲律賓不時在南海遭到中國騷擾，但專家稱網路攻擊的威脅更甚海上騷擾。（美聯社）

菲律賓不時在南海遭到中國騷擾，但專家稱網路攻擊的威脅更甚海上騷擾。（美聯社）

2024/01/08 16:22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》8日報導，菲律賓在南海一直受到中國海警船和民兵漁船騷擾甚至攻擊，凸顯菲國海軍力量的弱勢，但其實菲國面臨的更大挑戰來自中國政府支持的網路攻擊。菲國專家認為，台灣是中國網攻的最大受害者，可作為借鏡。

據報導，美國網路安全公司「Palo Alto Networks」去年11月發表報告指出，中國駭客組織「Stately Taurus」曾在去年入侵菲國一個政府部門長達5天，當時兩國船隻正好在南海發生衝突，該次入侵行動「與中國政府的地緣政治利益一致」。

網路安全公司「Surfshark」的數據顯示，菲國是全球遭受網路攻擊最嚴重的30個國家之一，去年第3季有超過6萬個用戶帳號遭到洩露，例如，國營「菲律賓健康保險公司」在去年9月間遭逢龐大的資料外洩事件。數週後，菲國眾議院網站也遭駭客入侵。

菲國資訊和通訊技術部副部長伊恩．迪（Jeffrey Ian Dy）表示，菲國政府的網路因應團隊只有35名成員，在嚴重欠缺人手的情況下，他們有時被迫與匿名的「黑帽」（black hat）駭客合作。這些駭客以前可能曾攻擊過政府網站，但現在願意提供有關潛在威脅的建議。

伊恩．迪表示，在理想情況下，團隊應該有200名成員，但資金短缺是主要障礙。根據美國國際開發總署支持的研究，菲國缺乏有競爭力的薪資，來招募和留住政府機構內的網路人才。

與此同時，菲國武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）去年10月也宣布計畫招募更多「網路戰士」，來應對幾乎每天都會發生的威脅，包括不明身份的外國勢力，「在全球，網路確實正成為戰爭中一個非常重要的領域。新型態的戰士不一定需要有肌肉，我們需要的是聰明且非常擅長網路的人」。

菲國國家安全委員會網路防禦顧問、馬尼拉德拉薩大學副教授歐納（Sherwin Ona）直指，網路攻擊對菲國的威脅「比水砲更嚴重」，而台灣遭受中國大規模網路攻擊，其經驗對菲國尤其具有啟發意義，「中國正在利用俄羅斯的劇本來對付對手」。

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