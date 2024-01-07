科學界大突破！ 50年來首次發現可消滅抗藥性細菌的抗生素

研究人員發現可消滅鮑氏不動桿菌的抗生素zosurabalpin，創下科學界50多年來首見的重大突破。圖為zosurabalpin結構與動物實驗數值。（圖擷自Nature網站）

2024/01/07 13:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕具抗藥性的鮑氏不動桿菌，經常導致院內患者感染死亡，不過，瑞士羅氏製藥公司研究與開發中心的專家，發現了可以消滅這種細菌的抗生素zosurabalpin，創下科學界50多年來首見的重大突破，相關研究已於3日刊登在頂尖期刊《自然》上。

據《紐約郵報》報導，鮑氏不動桿菌屬於革蘭氏陰性菌，進入人體不同部位後會引起菌血症、肺炎、腦膜炎、腹膜炎、心內膜炎，也會感染泌尿道和皮膚，由於其具有抗藥性，因此讓醫護相當頭疼。

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不過，專門針對鮑氏不動桿菌的抗生素zosurabalpin，可阻斷脂多醣（Lipopolysaccharide，LPS）構成鮑氏不動桿菌外膜的能力，進而導致細菌死亡，在動物實驗中已獲得驗證。

瑞士羅氏全球傳染病主管布拉德利（Kenneth Bradley）表示，這是50多年來首次發現有抗生素可以治療革蘭氏陰性菌感染，目前已著手展開第一期人體臨床試驗，評估zosurabalpin的安全性和耐受性等等。

布拉德利指出，發現zosurabalpin絕對是一項科學重大突破，畢竟這幾十年來各種革蘭氏陰性細菌的抗藥性一直在上升，研究人員透過zosurabalpin的滅菌機制，未來有希望進一步研究出消滅其他抗藥性細菌的抗生素。

美國紐約大學朗格尼醫學中心臨床醫學教授西格爾（Marc Siegel），透露這些年來在醫院的最後一道防線一直都是碳青黴烯類（Carbapenem）抗生素，但相關抗藥性細菌一直在增加，包括碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌（CRAB），這些菌株非常難以治療，因此Zosurabalpin的發現無疑相當重要。

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