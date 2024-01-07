為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

科學界大突破！ 50年來首次發現可消滅抗藥性細菌的抗生素

研究人員發現可消滅鮑氏不動桿菌的抗生素zosurabalpin，創下科學界50多年來首見的重大突破。圖為zosurabalpin結構與動物實驗數值。（圖擷自Nature網站）

研究人員發現可消滅鮑氏不動桿菌的抗生素zosurabalpin，創下科學界50多年來首見的重大突破。圖為zosurabalpin結構與動物實驗數值。（圖擷自Nature網站）

2024/01/07 13:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕具抗藥性的鮑氏不動桿菌，經常導致院內患者感染死亡，不過，瑞士羅氏製藥公司研究與開發中心的專家，發現了可以消滅這種細菌的抗生素zosurabalpin，創下科學界50多年來首見的重大突破，相關研究已於3日刊登在頂尖期刊《自然》上。

《紐約郵報》報導，鮑氏不動桿菌屬於革蘭氏陰性菌，進入人體不同部位後會引起菌血症、肺炎、腦膜炎、腹膜炎、心內膜炎，也會感染泌尿道和皮膚，由於其具有抗藥性，因此讓醫護相當頭疼。

不過，專門針對鮑氏不動桿菌的抗生素zosurabalpin，可阻斷脂多醣（Lipopolysaccharide，LPS）構成鮑氏不動桿菌外膜的能力，進而導致細菌死亡，在動物實驗中已獲得驗證。

瑞士羅氏全球傳染病主管布拉德利（Kenneth Bradley）表示，這是50多年來首次發現有抗生素可以治療革蘭氏陰性菌感染，目前已著手展開第一期人體臨床試驗，評估zosurabalpin的安全性和耐受性等等。

布拉德利指出，發現zosurabalpin絕對是一項科學重大突破，畢竟這幾十年來各種革蘭氏陰性細菌的抗藥性一直在上升，研究人員透過zosurabalpin的滅菌機制，未來有希望進一步研究出消滅其他抗藥性細菌的抗生素。

美國紐約大學朗格尼醫學中心臨床醫學教授西格爾（Marc Siegel），透露這些年來在醫院的最後一道防線一直都是碳青黴烯類（Carbapenem）抗生素，但相關抗藥性細菌一直在增加，包括碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌（CRAB），這些菌株非常難以治療，因此Zosurabalpin的發現無疑相當重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
3病菌高抗藥性、致死率比癌症高 醫界籲備抗生素新藥
2023/12/20 14:32

3病菌高抗藥性、致死率比癌症高 醫界籲備抗生素新藥
抗生素出現抗藥性 WB : 全球經濟年損失達106兆元
2023/12/12 10:24

抗生素出現抗藥性 WB : 全球經濟年損失達106兆元

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
黴漿菌感染抗藥性高 中醫提供中藥飲增強免疫力防疫
2023/12/05 17:28

黴漿菌感染抗藥性高 中醫提供中藥飲增強免疫力防疫
51歲婦武肺確診住院 竟又染抗藥超級細菌「KP菌」！
2023/06/15 15:22

51歲婦武肺確診住院 竟又染抗藥超級細菌「KP菌」！

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播