攝氏零下30度！芬蘭極寒天氣 沸水潑到空中都會結冰

烏塔莫在室外極冷的氣候之下將沸水潑向空中，錄製到熱水瞬間在空中結成一團冰塵後飄走。（路透）

2024/01/06 15:07

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭本週創紀錄低溫促使人在北端拉普蘭（Lapland）度假的49歲男子激發靈感，嘗試好奇已久的小遊戲，他在室外極冷的氣候之下將沸水潑向空中，孰料竟錄製到熱水瞬間在空中結成一團冰塵後飄走，短短20秒左右影像曝光後引外界矚目。

根據《路透》報導，49歲銷售經理烏塔莫（Lauri Untamo）近期與朋友前往芬蘭最北端拉普蘭度過元旦假期，元旦當日氣溫下降至攝氏零下30度。他說，如此寒冷天氣讓他想起，曾在社群平台看過將熱水潑向天空後結霜的小遊戲，便在小屋中燒開沸水，隨後迅速端到屋外，公開影像可見，屋塔莫將熱水往頭上劃了弧線，熱水變成像是一團冰雲飄走了，全程僅約20秒左右。

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儘管天氣寒冷，烏塔莫和朋友仍相當享受戶外活動，例如在白雪覆蓋的森中中漫步，他笑說，「我們有幾個晚上還看見北極光，拉普蘭這週確實給了我們最好的禮物。」

據悉，北歐國家過去幾天出現極寒天氣，芬蘭埃農泰基厄（Enontekio）當地時間5日創下25年來最低溫達攝氏零下44.3度，農泰基厄位於北極，距離屋塔莫居住的皮哈圖圖裡（Pyhatunturi）更為北端。

Just how cold is -32 degrees Celsius （-25.6 Fahrenheit）? So cold that when it reached those temperatures in northern Finland this week, one man was able to turn boiling water into a rainbow of snow and ice.



???? Pyhatunturi, Pelkosenniemi, Finland pic.twitter.com/TTF6KpKogS — CBS News （@CBSNews） January 5, 2024

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