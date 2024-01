攝氏零下30度！芬蘭極寒天氣 沸水潑到空中都會結冰

2024/01/06 15:07

羅添斌/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕芬蘭本週創紀錄低溫促使人在北端拉普蘭(Lapland)度假的49歲男子激發靈感,嘗試好奇已久的小遊戲,他在室外極冷的氣候之下將沸水潑向空中,孰料竟錄製到熱水瞬間在空中結成一團冰塵後飄走,短短20秒左右影像曝光後引外界矚目。

根據《路透》報導,49歲銷售經理烏塔莫(Lauri Untamo)近期與朋友前往芬蘭最北端拉普蘭度過元旦假期,元旦當日氣溫下降至攝氏零下30度。他說,如此寒冷天氣讓他想起,曾在社群平台看過將熱水潑向天空後結霜的小遊戲,便在小屋中燒開沸水,隨後迅速端到屋外,公開影像可見,屋塔莫將熱水往頭上劃了弧線,熱水變成像是一團冰雲飄走了,全程僅約20秒左右。

儘管天氣寒冷,烏塔莫和朋友仍相當享受戶外活動,例如在白雪覆蓋的森中中漫步,他笑說,「我們有幾個晚上還看見北極光,拉普蘭這週確實給了我們最好的禮物。」

據悉,北歐國家過去幾天出現極寒天氣,芬蘭埃農泰基厄(Enontekio)當地時間5日創下25年來最低溫達攝氏零下44.3度,農泰基厄位於北極,距離屋塔莫居住的皮哈圖圖裡(Pyhatunturi)更為北端。

Just how cold is -32 degrees Celsius (-25.6 Fahrenheit)? So cold that when it reached those temperatures in northern Finland this week, one man was able to turn boiling water into a rainbow of snow and ice.



???? Pyhatunturi, Pelkosenniemi, Finland pic.twitter.com/TTF6KpKogS