「南半球最大」雲霄飛車車輪捲圍巾 乘客被困空中3小時

號稱南半球最高、最長、最快雲霄飛車的「DC Rivals HyperCoaster」於5日下午因1條圍巾造成乘客被困3小時，所幸最終並未造成人員傷亡。（圖截自X「@nypost」）

2024/01/06 12:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲黃金海岸的華納兄弟電影世界在當地時間5日下午3點左右發生雲霄飛車故障事故，其原因竟是因為1位乘客的圍巾不慎被捲入雲霄飛車車輪中，所幸此次事故並無造成任何人員傷亡，園方也提醒所有遊客在搭乘遊樂設施時一定要遵守安全守則，以免發生危險。

根據《獨立報》報導，華納兄弟電影世界園區在事件發生後隨即發佈官方聲明表示，當時1名園區工作人員在雲霄飛車發車後眼尖地發現車輪上疑似卡有異物，隨後便立即利用控制系統暫停雲霄飛車繼續運轉，以防止意外事故發生。

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聲明中提到，因為園區內工作人員都有接受定期訓練，他們非常迅速地安排被困乘客走雲霄飛車一邊的安全通道離開，而所有乘客也都在3小時內被疏散完畢，且沒有造成任何人員傷亡。最後園方也在聲明中再次提醒所有遊客務必遵守園區內的安全規範，不要穿戴任何容易從身上脫落的物品搭乘遊樂設施，以預防意外發生。

據報導，發生事故的「DC Rivals HyperCoaster」高度為62公尺，時速為每小時115公里，軌道總長度則達1400公尺，是南半球最高、最長、最快的雲霄飛車。

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