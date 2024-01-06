加薩局勢嚴峻 布林肯再度展開中東危機之行

美國國務卿布林肯今抵達土耳其，展開第4次中東危機之行。（法新社）

2024/01/06 06:10

〔中央社〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天抵達土耳其，展開3個月前以哈戰爭爆發以來的第4次中東危機之行。

法新社報導，美國國務院表示，布林肯這次中東之行將前往以色列、巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）所在的約旦河西岸（West Bank），以及埃及、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等5個阿拉伯國家。

請繼續往下閱讀...

布林肯明天將在伊斯坦堡（Istanbul）與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）和總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會談。土耳其是穆斯林世界對美國在以哈戰爭中支持以色列最嚴厲的批評者之一。

布林肯此前多次出訪，試圖阻止戰爭蔓延。這次他重返的地區曾發生來自黎巴嫩、伊拉克、葉門、敘利亞和伊朗的攻擊。

伊朗3日已故革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）遇害4週年紀念儀式發生2枚炸彈接連爆炸事件，造成至少84人身亡，成為1979年伊斯蘭革命以來最致命的攻擊之一。

伊朗最初歸咎是以色列和美國所為，但伊斯蘭國（IS）之後宣稱是他們做的。

美國國務卿布林肯展開第4次中東危機之行。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法