影像曝光！疑似美軍B-1B轟炸機 墜毀美空軍基地

2024/01/05 15:21

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國一架B-1B轟炸機4日下午驚傳在南達科他州墜毀,所幸機上4人均彈射逃生,疑似該架轟炸機墜毀在空軍基地的影片近日在社群平台X流出。

社群平台X帳號「@ShadowofEzra」在推特PO出1張照片,圖片中疑似美國的空軍基地,地平線的遠方有火光,「@ShadowofEzra」在推文中表示「4日晚間南達科他州的艾爾斯沃斯空軍基地(Elsworth Air Force Base)發生一起有關B-1B轟炸機的事故,消防與救護人員已經抵達現場。」

請繼續往下閱讀...

墜毀的轟炸機隸屬於艾爾斯沃斯空軍基地,基地稱當時該機正在執行訓練任務,所幸機上4名機組人員均彈射逃生,而詳細的事故原因目前仍在調查中。

An Incident involving a B-1B “Lancer” Heavy Bomber has reportedly occurred at Ellsworth Air Force Base near Rapid City, South Dakota tonight; Fire and Rescue Crews are currently Responding from on and off Installation. pic.twitter.com/FRE04sipH6