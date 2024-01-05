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影像曝光！疑似美軍B-1B轟炸機 墜毀美空軍基地

美國一架B-1B轟炸機4日下午驚傳在南達科他州墜毀，疑似該架轟炸機墜毀在空軍基地的影片近日在社群平台X流出。（圖擷自X）

美國一架B-1B轟炸機4日下午驚傳在南達科他州墜毀，疑似該架轟炸機墜毀在空軍基地的影片近日在社群平台X流出。（圖擷自X）

2024/01/05 15:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一架B-1B轟炸機4日下午驚傳在南達科他州墜毀，所幸機上4人均彈射逃生，疑似該架轟炸機墜毀在空軍基地的影片近日在社群平台X流出。

社群平台X帳號「@ShadowofEzra」在推特PO出1張照片，圖片中疑似美國的空軍基地，地平線的遠方有火光，「@ShadowofEzra」在推文中表示「4日晚間南達科他州的艾爾斯沃斯空軍基地（Elsworth Air Force Base）發生一起有關B-1B轟炸機的事故，消防與救護人員已經抵達現場。」

墜毀的轟炸機隸屬於艾爾斯沃斯空軍基地，基地稱當時該機正在執行訓練任務，所幸機上4名機組人員均彈射逃生，而詳細的事故原因目前仍在調查中。

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