緬甸「獨立日」軍政府特赦逾9000人 翁山蘇姬仍繫獄

緬甸軍政府宣布特赦9652名犯人，其中包括114名外籍受刑人，但沒有翁山蘇姬。圖為去年2月緬甸人插翁山蘇姬小旗子上街抗議。（路透檔案照）

2024/01/04 20:35

〔中央社〕緬甸國營媒體今天報導，為紀念「獨立日」，軍政府宣布特赦9652名犯人，其中包括114名外籍受刑人。

《路透社》報導，緬甸軍方於2021年2月奪權成功，顛覆長達10年的民主試驗，並動用致命武力鎮壓抗議，這個東南亞國家自此深陷動盪不安。

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國營媒體引述軍政府的簡短聲明報導，「為維繫與其他國家的關係，且基於人道考量，114名外籍受刑人將得到赦免，他們將被驅逐出境。」

當地媒體報導，在商業首都仰光，民眾聚集在音山監獄（Insein Prison）外，等待受刑人獲釋。

不過，民主運動領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）目前仍身陷囹圄。她遭判從煽動、選舉舞弊到貪腐在內的一系列罪名成立，面臨長達27年的徒刑。否認所有指控的她已提出上訴。

軍方堅稱，翁山蘇姬所涉案件由獨立法庭負責審理，且訴訟程序並無問題。

為紀念緬甸於1948年1月4日擺脫英國統治，當局通常會在這一天宣布特赦。

《法新社》報導，與此同時，由少數民族武裝團體組成的聯盟宣稱已占領軍事陣地和對中國貿易的重要邊境樞紐，分析指出，這對軍政府構成嚴重威脅。

在緬甸，獨立日慶祝活動通常還會包括首都奈比多（Naypyidaw）的遊行活動，以及軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）的演說，不過敏昂萊今年並未出席紀念活動，而是由部屬宣讀事先準備的講稿內容。

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