李在明遭刺左頸 首爾大學醫院：術後恢復狀況良好

執刀首爾大學醫院醫生閔成基今表示，李在明遇襲後其左頸出現1.4公分刺傷，術後恢復得很好，但不排除術後併發症可能性，仍需繼續觀察。（路透）

2024/01/04 15:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明2日遭偽裝成支持者男性嫌犯刺傷左頸後緊急送往醫急救，替李在明執刀的首爾大學醫院醫生閔成基今表示，李在明遇襲後其頸部出現1.4公分刺傷，經手術治療後恢復情況良好，但不排除術後併發症可能性，仍待後續觀察。

綜合韓媒報導，閔成基醫生今於記者會表示，「李在明手術後恢復狀況良好，但不排除術後併發症可能性，仍需繼續觀察。」李的頸部左側胸所乳突上方有一道1.4公分長的刀傷，肌肉下方約60％的頸內靜脈被割斷後出血，幸運的是沒有觀察到動脈、周圍顱神經、食道或呼吸道受傷。

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閔成基說明，醫療團隊2日下午為李在明執行約1小時40分手術，包括清理傷口、頸內靜脈縫合及血管重建手術，由於血管重建手術，可能引發手術部位出血或併發症，依原則將病患須轉入加護病房。

至於李在明轉至首爾大學醫院接受手術的原委？閔承基說，頸內靜脈或動脈重建術難度較高，須由經驗豐富的血管外科醫師主刀。首爾大學醫院應釜山大學醫院邀請準備手術。據悉，李在明遭刺傷後緊急被送至釜山大學醫院搶救，同日下午轉至首爾大學醫院接受手術。

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