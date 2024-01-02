李在明疑頸靜脈損傷 搭直升機轉送首爾大學醫院

李在明在釜山大學醫院緊急搶救後，於當地時間下午1點左右（台灣時間12點）搭乘直升機轉送首爾大學醫院，接受進一步治療。（歐新社）

2024/01/02 15:59

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今上午造訪釜山活動時遭1名男子持刀刺傷頸部，在釜山大學醫院緊急搶救後，當地時間下午1點左右（台灣時間12點）搭乘直升機轉送至首爾大學醫院接受進一步治療。

綜合韓媒報導，李在明當地時間上午10點27分（台灣時間9點27分）左右遭1名男子持刀刺傷左側頸部，當場流血倒地，事發後於上午11點15分（台灣時間10點15分）被救護車送到釜山大學醫院，在神智清醒的狀態下接受檢測與救治。

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據了解，李在明頸部出現約1公分的裂傷，但沒有生命危險。經緊急搶救後，李在明於下午1點左右（台灣時間中午12點）搭乘直升機出發，預計下午3點22分（台灣時間2點22分）送抵首爾大學醫院急救中心。

南韓民主黨首席發言人權七勝指出，醫務人員推測李在明的頸靜脈可能受到損傷，擔心可能引發大量出血或進一步出血，「我們將把他轉送到首爾大學醫院後迅速進行手術」。

據悉，男嫌假冒為李在明的支持者，向李在明索取簽名時突然拿出1把刀行刺，嫌犯當場被捕，當地警方目前正在調查其犯罪動機，目前嫌犯對犯罪動機仍保持沉默。

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