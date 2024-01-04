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悚！他400多年前就預言日本強震 2024還有「紅色勢力」引戰

日本石川縣能登半島元旦發生芮氏規模7.6強震。（美聯社）

日本石川縣能登半島元旦發生芮氏規模7.6強震。（美聯社）

2024/01/04 01:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島元旦發生芮氏規模7.6強震，已造成至少73死、數百人受傷，各地災情嚴重，引發全球熱議。令人毛骨悚然的是，法國16世紀被稱為「末世預言家」的諾查丹瑪斯（Nostradamus）早在1555年出版的著作《百詩集》（Les Prophéties）中就預言這場災害的發生！

根據《紐約郵報》報導，諾查丹瑪斯是法國籍猶太裔預言家，精通希伯來文和希臘文，最知名的著作就是以四行體詩寫成的預言集《百詩集》，這部作品曾精準預言法國大革命、911恐攻、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發等。這部預言集透露，日本沿海將在2024年發生一起大地震，可能引發海嘯、釀數百人罹難慘劇，而今位於日本海沿岸的石川縣能登半島竟然真的在2024年元旦發生震災，與預言內容類似，再次引發熱議。

不僅如此，《百詩集》還預言2024年地球還會發生氣候災難，包括前所未見的旱災、大洪水，以及「紅色勢力」（red adversary）發動戰爭，令全世界陷入恐懼。而這所謂的「紅色勢力」、「紅色敵手」，讓不少人聯想到中共。不過，這些預言純屬民間說法，僅供參考。

法國「末世預言家」諾查丹瑪斯早在1555年出版的著作《百詩集》就預言能登半島強震！（圖擷取自維基百科）

法國「末世預言家」諾查丹瑪斯早在1555年出版的著作《百詩集》就預言能登半島強震！（圖擷取自維基百科）

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