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新加坡貓奴福音！ 國宅34年禁貓令可望解除

新加坡組屋住戶桑妮飼養的布偶貓「月餅」。（路透）

新加坡組屋住戶桑妮飼養的布偶貓「月餅」。（路透）

2024/01/03 21:17

〔編譯管淑平／綜合報導〕新加坡有8成人口住在政府興建的國宅「組屋」，長期以來，組屋一直禁止住戶飼養貓，不過，政府正就貓隻管理方案徵詢公眾意見，這項實施已長達34年的禁貓令，可望在今年稍晚解除。

30歲的組屋住戶桑妮（Sunny）向來以守法自豪，不過，有一點除外：過去3年她一直在住處偷偷養著一隻布偶貓「月餅」，時刻擔心被發現就會被罰款4000新加坡幣（約9萬4800台幣）、或者「月餅」被驅逐出去。桑妮說，「貓比狗安靜多了，如果他們允許養狗，我不懂為什麼不能養貓」。

幸運的是，她和「月餅」即將能安心住在組屋了，因為新加坡政府可望在今年稍晚，解除組屋禁養貓的規定。當局正就「貓隻管理架構提案」徵詢公眾意見，根據這份方案，組屋居民每戶最多能養兩隻貓，並且需要註冊登記、植入晶片，住家窗戶也得加裝紗網防止貓掉落。

新加坡80%的人口住在政府建屋發展局（HDB）興建的組屋，1989年國會修法禁止組屋住戶養貓，建屋發展局官網指出，因為貓「難以被侷限在屋內．．．容易掉毛，會在公共區域便溺，發情時的叫聲可能打擾鄰居」。組屋並不禁止養狗，但每戶限養一隻，而且品種和體型都有限制。

儘管當局很少確實執行禁貓令，愛貓者長期以來也無視這項禁令，但是這項規定的存在對飼主帶來許多困難，因為住戶偷養的寵物貓，技術上「不存在」，因此不符合寵物保險資格，推動撤除組屋禁貓令的國會議員黃國光說，這反倒使這項規定很容易成了鄰居間爭執的要脅點，「很多時候鄰居爭執時，就拿貓威脅，揚言要去檢舉」。

至於新加坡政府為何改變禁貓令，具體原因並不清楚，但是轉捩點顯然是2022年政府一份民調顯示，90%的受訪者都認為，貓是適合飼養的寵物，包括在組屋中飼養。

市場研究公司「歐睿國際（Euromonitor International）」估計，目前新加坡有約9萬4000隻寵物貓、11萬3000隻寵物狗，該組織預期，禁令解除後，養貓人口將大增。黃國光則希望，這項改變也能使更多人認養流浪貓。

新加坡政府預期將在今年稍晚解除政府公宅住戶禁養貓的規定。（路透）

新加坡政府預期將在今年稍晚解除政府公宅住戶禁養貓的規定。（路透）

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