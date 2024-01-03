打破65年禁令 挪威放行對烏克蘭直接軍售

挪威製造的NASAMS，是烏克蘭得到的第一種先進中遠程防空飛彈系統。（擷取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）

2024/01/03 18:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕自1959年以來，北約成員國挪威一直不允許該國企業直接銷售和出口武器，給戰爭中、有戰爭風險或發生內戰的國家，眼見俄羅斯以軍事侵略行為破壞烏克蘭的領土完整，挪威決定破例，允許該國國防工業直接出口武器給烏克蘭。

挪威當局在政府官網公告這項消息，相關決定自1月1日起正式生效。

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挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）強調，鑒於特殊的安全形勢，挪威需要繼續支持烏克蘭，而支持烏克蘭對挪威和歐洲的安全非常重要，挪威必須為俄烏衝突可能延續下去做好規劃，因此挪威政府決定允許挪威國防工業，向烏克蘭直接銷售武器和國防相關產品。

這項政策變化意味著挪威國防工業，可以向挪威外交部申請出口許可證，直接向烏克蘭銷售武器和國防產品。挪威外交部強調，直接銷售武器的出口許可證，將根據具體情況發放。

艾德補充說，現在允許向烏克蘭直接銷售武器這一事實，並不意味著挪威將普遍允許向交戰國家直接銷售武器，「這項決定目前只適用於烏克蘭，基於安全政策的特殊情況而做出相關決定，是合理的。」

挪威國防部長格拉姆（Bjorn Arild Gram）稱，挪威軍售政策的變化，意味著挪威正在與盟友一起維護挪威的基本國防和安全政策利益。

2022年俄烏衝突爆發後，挪威一直為烏克蘭提供軍事援助。儘管挪威對烏克蘭的軍援規模遠不及美英兩國，但挪威已經是烏克蘭的五大軍援國家之一。挪威製的「國家先進防空系統」（NASAMS）是烏克蘭得到的第一種先進中遠程防空飛彈系統，自2022年11月起，開始協助烏克蘭抵禦俄軍空襲，捍衛領空。

據德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institut für Weltwirtschaft, IfW），截至2023年10月底，挪威已經向烏克蘭提供了72億歐元（約合新台幣2443億元）的援助，其中軍事援助佔了一半。

2023年10月3日，烏克蘭總統澤倫斯基（左）在基輔會晤來訪的挪威防長格拉姆。（烏克蘭總統辦公室）

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