民調：更多美國人認外交應列政府第一要務 憂心中國入侵台灣

新民調顯示，更多美國人認為政府應把外交列為第一要務，也有人憂心中國入侵台灣。示意圖。（美聯社）

2024/01/02 21:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東加薩與烏克蘭戰場的戰鬥與僵局，讓2023年國際局勢以血腥畫下句點。在海外發生戰爭之際，美聯社一項最新民調顯示，約4成美國人認為外交事務應該要是今年美國政府的優先要務，此數字是前一年的兩倍之多。還有受訪者直指，擔心中國會入侵台灣，讓美國「分身乏術」。

美聯社與美國芝加哥大學全國民意研究中心（NORC），上月對美國人民認為政府應該要在未來一年中著重那些施政領域，進行開放式問卷調查，並列出五大項目，包括：外交、移民、經濟等。

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調查結果顯示，約4成受訪者把外交政策視為優先要務，此數字為去年相同類型民調結果的兩倍。此數字在共和黨和民主黨選民中均有明顯增長，包括46%的共和黨選民和34%的民主黨選民都認為外交政策是下一屆美國政府的要點。去年的數字則分別只有23%和16%。

來自維吉尼亞州的共和黨員卡皮托（Warren E. Capito）受訪時表示，他擔心中國可能很快進犯台灣，為美國創造第三個主要的潛在全球衝突來源。他在談到中國時稱，「他們很想讓我們分心在三方戰場上，但我們已經分身乏術了。」

移民問題也是選民關注焦點。調查發現，對移民的擔憂從去年的27%攀升至35%。55%共和黨人表示，2024年政府需要關注移民問題，而22%的民主黨人將移民問題列為優先事項。此數字在前一年分別為45%和14%

加州聖地牙哥居民布魯爾（Janet Brewer）說，美墨邊境的非法移民問題越來越嚴重，「根本就是一場災難」。她還說，自己不會在明年總統大選中投給拜登或是共和黨總統候選人，而會投給獨立候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。

對於美國是否應該繼續對以色列、烏克蘭等國軍援，她則說：「我知道我們應該幫忙，但拜託，我們做得已經夠多了。」

這項民調於去年11月30日至12月進行，共有1074名成年人受訪，抽樣誤差在正負4個百分點以內。

拜登政府去年10月提出一項金額高達千億美元的對以色列、烏克蘭和台灣的防衛援助追加支出案。但此案在共和黨主導的聯邦眾議院內卡關，眾議院11月通過一項單獨對以色列的援助案，排除了對烏克蘭和台灣的追加援助金額。美國參議院原本想趕在去年底前完成兩黨協商，解除對以烏台的援助方案卡關困境，但迄今仍無進展。

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