奴隸主後裔！美眾院議長強生遭爆反對奴隸制賠償

美國聯邦眾議院議長強生2019年擔任眾院司法委員會成員時，曾公開反對美國政府就奴隸制展開賠償。（彭博資料照）

2023/12/21 09:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕路透（Reuters）20日表示，甫上任的美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）2019年擔任眾院司法委員會（House Judiciary Committee）成員時，曾公開反對美國政府就奴隸制展開賠償。

據路透報導，強生2019年在司法委員會舉行的聽證會上表示，他反對「使用當今納稅人的錢，來償還數代前、一小部分美國人的罪過」。為強調自身立場，強生當年加碼分享了1段個人故事。

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強生說：「我實際上有1個年紀不小的兒子，他恰好是非裔美國人。」他解釋，他和妻子22年前新婚時，就領養了詹姆斯（Michael James），詹姆斯當時年僅14歲，卻已流落街頭、無家可歸。

強生當時表示，聽證會前曾詢問詹姆斯「對賠償一事有何看法」，並稱詹姆斯「深思熟慮的陳述了他的反對意見」，但沒有具體說明兩人的談話內容。

今年10月，強生獲得共和黨內全面支持，以220票過半數同意票，當選美國新任聯邦眾議院議長，終結了眾院長達22天群龍無首的亂象。

路透指出，強生與奴隸賠償問題還有另一從未被報導的個人關係，即他的直系親屬中，至少有3名奴隸主。強生的祖先弗雷迪厄（Honore Fredieu）1860年在路易斯安那州納基托什郡（Natchitoches）奴役了14名黑人，包括2名1歲黑人女孩。

1860年的記錄同時顯示，強生的另名祖先拉契爾（Amedee Rachal）奴役了4名黑人，拉契爾與弗雷迪厄隨後結為姻親。

再回溯至1830年，拉契爾的父親塞浦里安·拉契爾（Cyprian Rachal）奴役了10名黑人。路透同時發現，在上屆美國國會議員中，至少有100名議員的祖先是美國奴隸主。

強生辦公室發言人豪爾西（Taylor Haulsee）就此事發表聲明稱：「正如充分記錄顯示，奴隸制的可怕遺毒觸及了各黨派政治領導人的血統，包括總統拜登和前總統歐巴馬（Barack Obama）。但生活在數百年前人們的行為，對議長截至目前為有色人種族裔​​的付出，並未有絲毫影響。」

歐巴馬也是奴隸主後裔，其母親為白人。路透在交付強生相關資訊的信中明確陳述，祖先是奴隸主並不代表他們「對生活在160年前或更早的家族行為，負有個人責任」。

美國在奴隸賠償問題上有明顯分歧。據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今年稍早發布的民調，58%的民主黨支持者贊成賠償；卻只有18%的共和黨支持者同意。美國黑人和白人之間的分歧更為巨大，74%的美國黑人贊成賠償，美國白人的贊成比例卻僅有26%。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警官壓頸窒息身亡，引發全美示威。強生當時曾表示：「這無疑是謀殺行為。」

2020年的採訪中，強生將非裔養子詹姆斯與自己另名孩子傑克（Jack Johnson）進行了比較，後者是白人，當時14歲。強生說：「現實是，詹姆斯僅僅因為他的膚色，卻比傑克生活得更加艱難，沒人能否定這一點。這就是現實，承認這點令人很不舒服且痛苦，但人們必須承認這是事實。」

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