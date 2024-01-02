為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日本石川縣7.6強震 已知3人喪命

2024/01/02 01:21

〔中央社〕日本石川縣能登地方當地時間1日下午4時（台灣時間下午3時）許接連發生地震，最大規模7.6，有地區觀測到最大震度7的強烈搖晃，截至晚間已知有3人死亡。

日本金澤電視台報導，這場強震在石川縣志賀町觀測到最大震度7，石川縣七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町觀測到震度6強。

在能登地區，被日本氣象廳發布大海嘯警報的輪島港觀測到1.2公尺以上海嘯。根據警消指出，輪島市河井町本町發生大規模火災，截至今天凌晨零時消防單位還未將火勢撲滅。

消防單位表示，截至目前，因屋舍倒塌等原因，七尾市有2人死亡、志賀町有1人喪命。志賀町、珠洲市、輪島市等奧能登全境有複數屋舍傾倒。此外，輪島市因民宅倒塌有民眾受困的案件已接獲約50件。

七尾市、輪島市、珠洲市等多個市町發生停水情況。此外，石川縣珠洲市、輪島市、穴水町、能登町、志賀町、七尾市的部分地區，有3萬3300戶停電。

石川縣截至凌晨零時，14個市町設有災民收容中心（避難所）261座。

日本放送協會（NHK）報導，受到地震的影響，北陸新幹線1日傍晚開始，長野車站與金澤車站之間停駛。這個區間2日從首班列車開始到中午之間也將停駛。

富山車站與金澤車站之間，4班列車停駛，目前乘客共約1400人在車內等待，其中2人表示有發燒的情況，症狀輕微。目前列車內有電力、暖氣。JR鐵路公司人員正搭車趕往現場遞送食物。

日本氣象廳指出，今後一週左右，尤其是2、3天內，可能觀測到最大震度7的強震。（編輯：陳彥鈞）1130102

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播