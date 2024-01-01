強化社會控制 中國推新版《突發事件應對法》

中國使用管理突發事件的法律， 更加嚴密常規化實施對社會控制，並更隨意剝奪公民權利。（法新社檔案照）

2024/01/01 21:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國最高立法機關全國人民代表大會預定修改《突發事件應對法》，專家擔心新法可能對中國媒體報導災難和事故構成新的限制。此外，中國最高法院還頒布指引，強調國家安全主權淩駕國際條約，學者認為北京試圖建立以中國為中心的國際秩序，做法會繼續阻嚇外企業投資中國。

據《南華早報》1日報導，全國人大上週五（去年12月29日）公佈了《突發事件應對法》修正案草案，主要策略是把回應突發事件，轉化為管理突發事件，升級了控制社會的機制和措施。

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草案中規定「任何機構和個人不得故意編造、傳播有關突發事件的虛假信息」。草案提出建立「新聞採訪報導制度」，以及「支持新聞媒體報導」，但沒有詳細說明具體含義。

該草案是對2007年首次實施的《突發事件應對法》的重大修改，在全國人大會議上進行第二次審議，並於1月27日之前公開徵求意見。草案規定，突發事件新聞報導應「及時、準確、客觀、公正」，還要求媒體宣傳如何因應緊急情況和「監督」違法行為。

但修正案沒有解釋發布虛假訊息的人將面臨什麼處罰，也沒有解釋新聞報導制度的細節，也沒定義什麼構成「故意」發布虛假資訊。《南早》引述分析家看法示，該法可能限制媒體對緊急情況的報導，但其有效性將取決於政府如何執行。

中國沒有新聞法，但北京透過各種法規監控媒體報導，包括大規模線上審查和對媒體資格的嚴格控制。近年來，媒體經常被要求等待並發布官方或官方媒體的簡報，並且不鼓勵媒體調查緊急情況。

去年4月，北京一家醫院發生數十年來最嚴重的火災，造成29人死亡。但火災發生後的8小時內沒有任何媒體報導，社群媒體上的討論也受到審查嚴控。中國使用管理突發事件的法律， 更加嚴密常規化實施對社會控制，並更隨意剝奪公民權利。

另據自由亞洲電台（RFA）報導，中國繼撕毀《中英聯合聲明》及拒認海牙法庭判決後，最高法院去年12月28日推出「霸王司法解釋」，聲稱若國際條約損害中國國家主權即不予適用。

會上發布的12個案例涉及《聯合國國際貨物銷售合同公約》、《蒙特婁公約》、《紐約公約》、《取消外國公文書公約》以及《約克-安特衛普規則》等國際慣例。甚至包括《海牙送達公約》、《海牙取消公文書公約》等。

日本東京大學訪問研究員潘嘉偉告訴RFA，中共過去踐踏國際法、撕毀《中英聯合聲明》、拒絕承認國際海牙仲裁法庭判決，其無賴行徑只會嚇走更多外資。

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