2024/01/01 16:59

陳麗珠/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕日本石川縣能登半島發生規模7.6強烈有感地震,許多網友陸續將災情上傳到社交平台,根據上傳影片看得出,地震搖晃劇烈,疑似車站員工試圖躲在桌子底下避難,還有石川縣商家商品掉滿地。

另外,石川縣百年酒廠「清波酒造」員工也PO出當地災情,影片顯示房屋倒塌,酒瓶摔滿地的狀況。

Video of the aftermath of the earthquake that just hit Japan's Noto peninsula, shared by someone who works for the Matsunami Sake brewery: pic.twitter.com/MyZYCfH444

— Jeffrey J. Hall