日本海中部逾40年來最大地震 輪島市地裂畫面曝光

日本石川縣能登半島發生規模7.6強烈有感地震，距離震央相當接近的輪島市，地面出現大規模地裂，民眾逃往室外躲避。（美聯社）

2024/01/01 16:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島在當地時間今（1日）下午4點10分（台灣時間下午3點10分）發生規模7.6強烈有感地震，是自1983年規模7.8日本海（韓稱東海）中部地震以來日本海中部區域發生的最強地震，距離震央相當接近的輪島市，地面出現大規模地裂，民眾逃往室外躲避。

根據日本氣象廳觀測顯示，當地時間今（1日）下午4點10分，在石川縣能登半島發生規模7.6強烈有感地震，地震深度「極淺」，隨後又在8分鐘後發生規模6.1強烈餘震。

請繼續往下閱讀...

這次能登半島規模7.6強震是日本海中部自1983年5月26日規模7.8「日本海中部地震」以來日本海中部區域發生的最強地震，「日本海中部地震」引發海嘯高達14.9公尺，導致104人罹難，其中有100人死於地震引發的巨大海嘯。

能登半島規模7.6強震最大震度達到7級（石川縣志賀町），也是自2018年9月6日規模6.9北海道地震以來，日本全國範圍內再次出現7級震度，石川縣輪島市震度也達6強，地面出現大規模地裂，不過詳細災情仍還有待進一步報導。

石川縣金澤市一鳥居不堪強震倒塌。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法