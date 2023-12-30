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台男曼谷車禍醫院拒收喪命 正義醫護爆料竟收「死亡威脅」

陳男赴泰女由遭車撞，因醫院「擔心收不到醫藥費」拒救人，導致延誤救治身亡。示意圖，非當事救護車。（法新社）

陳男赴泰女由遭車撞，因醫院「擔心收不到醫藥費」拒救人，導致延誤救治身亡。示意圖，非當事救護車。（法新社）

2023/12/30 22:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名41歲陳姓男子8日去泰國旅遊，不幸在街頭遇到車禍，儘管救護人員及時趕到並送醫，卻傳出醫院「擔心收不到醫藥費」拒絕救人，導致陳男延誤救治身亡。該案內情經救援隊成員基提蓬（Kittipong Pimphun）透過臉書爆出，泰國公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）下令撤查此事，孰料近日基提蓬稱自己收到死亡威脅，對方還握有他的電話跟住家地址，認為跟當事醫院人員脫不了關係。

Thaiger》報導，基提蓬表示，自己日前同意了從通訊軟體LINE收到的好友邀請，殊不知對方竟傳給他死亡威脅，對於他讓醫院深陷負面輿論大感不滿，警告他「你說醫院怎樣？小心一點，不要太勇敢，你將為此付出代價，注意你的生命安全」。

基提蓬表示，訊息中有明確提到該醫院的名稱，但這項資訊他當初並未對外公布，況且對方還知道他的電話號碼跟住址，懷疑該醫院人員匿名威脅他。但他也強調，自己不怕這種威脅，反而希望對方揭露真實身分，和他當面對質，不過該帳號很快就被對方刪除。另一方面，該院拒絕置評，僅稱將在調查後向媒體說明。

回顧這起事件經過，本月8日凌晨1點（台灣時間8日凌晨2點）左右，陳男在曼谷街頭被一輛黑色轎車撞上，救護人員獲報將陳男緊急送到距車禍地點僅500公尺的私立醫院，怎料院方拒絕收治，只因他外國人的身分，擔心會收不到醫療費。救護人員聞言又氣又無奈，只能將陳男送到離事發地點約10公里的公立醫院，不過為時已晚，陳男宣告不治，而基提蓬就是救護人員的成員之一。

陳男在泰國被撞身亡，肇事逃逸的車輛被曼谷警方找到。（翻攝自臉書「สวนหลวง มีดี」）

陳男在泰國被撞身亡，肇事逃逸的車輛被曼谷警方找到。（翻攝自臉書「สวนหลวง มีดี」）

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