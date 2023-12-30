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無懼飛彈攻擊！ 澤倫斯基探視前線部隊

澤倫斯基前往前線，為士兵加油打氣。（圖擷自社群平台「X」）

澤倫斯基前往前線，為士兵加油打氣。（圖擷自社群平台「X」）

2023/12/30 20:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭昨（29）日遭遇了自俄羅斯發動侵略以來最大規模的空襲，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日親自前往戰爭前線探視情況，並向士兵們表達感謝。

據軍聞網站「戰區」（The War Zone）報導，澤倫斯基今（30）日在個人社群平台「X」上傳了貼文，表示自己去探訪了烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）的一支前線部隊，該城鎮在過去幾個月，經歷了非常嚴重的戰事。

澤倫斯基在文中寫道：「我造訪了阿夫迪夫卡的一支機械化部隊，這是前線最艱困的地區。我親自向這群勇士們表達感謝，並與指揮官一同回顧了國防局勢以及本部隊的主要需求。我向最優秀的軍人們授予國家勳章，並向初級軍士提摩舒克（Ihor Tymoshchuk）頒發了代表烏克蘭英雄的金星勳章。我感謝每一位今年在前線服務、排除萬難保衛國家的人們，讓烏克蘭得以在2023年存活下來。」

澤倫斯基探視部隊的所在位置。（圖擷自社群平台「X」）

澤倫斯基探視部隊的所在位置。（圖擷自社群平台「X」）

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