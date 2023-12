無懼飛彈攻擊！ 澤倫斯基探視前線部隊

2023/12/30 20:19

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭昨(29)日遭遇了自俄羅斯發動侵略以來最大規模的空襲,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)近日親自前往戰爭前線探視情況,並向士兵們表達感謝。

據軍聞網站「戰區」(The War Zone)報導,澤倫斯基今(30)日在個人社群平台「X」上傳了貼文,表示自己去探訪了烏東城鎮阿夫迪夫卡(Avdiivka)的一支前線部隊,該城鎮在過去幾個月,經歷了非常嚴重的戰事。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基在文中寫道:「我造訪了阿夫迪夫卡的一支機械化部隊,這是前線最艱困的地區。我親自向這群勇士們表達感謝,並與指揮官一同回顧了國防局勢以及本部隊的主要需求。我向最優秀的軍人們授予國家勳章,並向初級軍士提摩舒克(Ihor Tymoshchuk)頒發了代表烏克蘭英雄的金星勳章。我感謝每一位今年在前線服務、排除萬難保衛國家的人們,讓烏克蘭得以在2023年存活下來。」

Avdiivka. I visited the positions of the 110th «Marko Bezruchko» Mechanized Brigade. One of the toughest spots of the frontline.



I personally thanked the warriors. We reviewed the defense situation and our troops’ key needs with the commander. I honored the best servicemen with… pic.twitter.com/NRQdoB6tOy