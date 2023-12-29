入門儀式？屁股塞紅蘿蔔霸凌新人 米其林一星主廚全程旁觀

位於法國比亞希茲的「宮殿飯店」（Hôtel du Palais）。（法新社檔案照）

2023/12/29 19:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕在法國西南部比亞希茲（Biarritz）著名宮殿飯店（Hôtel du Palais）負責米其林一星餐廳的主廚，旗下一名新進廚房助手傳出遭裸體綁在椅子上數小時等羞辱手法霸凌，驚動檢方展開調查。

這名31歲主廚拉若（Aurelien Largeau） 擁有「米其林」（Michelin）美食評鑑一星評等，負責該飯店的同名餐廳La Table d'Aurélien Largeau，他否認有錯誤舉動，但是已於上週離職。飯店所屬凱悅集團（Hyatt）一名發言人28日向《法新社》說，管理階層已經獲知「令人困擾的事件」，並已展開調查，並採取適當決策。

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該起事件的影片一度在網路上流傳，現已被撤除。凱悅集團發言人未透露影片細節，但是當地媒體《西南日報（Sud Ouest）》報導，影片內容顯示在這家飯店廚房進行的一場「入職儀式」。

一名廚房助手裸體被綁在椅子上數小時之久，嘴裡含著一顆蘋果、屁股還被塞一根紅蘿蔔，所有的廚師在旁圍觀，包括拉若。西南日報報導指出，這起「羞辱人」的事件，是在「主廚拉若授權、而且他也在場下」發生。

拉若向《法國藍色電台（France Bleu）》地方頻道表示，他「強烈」否認相關指控，這些指控「誹謗和並非事實」，他正與律師研究在法庭上為自己辯護。

當地所屬拜雍市（Bayonne）檢察官布希耶（Jerome Bourrier）說，檢方已經針對這起疑似性侵犯和暴力事件，展開初步調查。凱悅集團發言人表示，此事「並非反映本集團所捍衛的價值」，「員工、顧客和夥伴的安全、健康和福祉，絕對是我們的優先要務。」

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