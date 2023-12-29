以軍戰車深入加薩中部城鎮 空襲釀中南部共23死

以色列戰車部隊28日深入加薩走廊中部，出現在布賴吉1座清真寺附近。示意圖。（法新社資料照）

2023/12/29 08:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列戰車部隊28日深入加薩走廊（Gaza Strip）中部1座城鎮。經過數天的猛烈轟炸，數以萬計的巴勒斯坦家庭只得再度出逃，但中部及南部地區仍有至少23人因空襲喪生。

據路透報導，1名巴勒斯坦記者提供的照片顯示，以色列戰車出現在加薩中部布賴吉（Al-Bureij）1座清真寺附近，裝甲部隊自東郊的果園朝該地挺進。

請繼續往下閱讀...

哈瑪斯衛生官員稱，同樣位處中部的馬加齊難民營（Al-Maghazi）東北部1間房屋，遭以色列飛彈擊中，導致3名巴勒斯坦人死亡。

而在加薩走廊南部，以軍對主要城市甘尤尼斯（Khan Younis）市中心1間醫院周邊發動攻勢，由於當地早已擠滿無處容身的平民，人們對以色列將發動新的地面攻相當擔憂。

哈瑪斯控制的加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）指出，以色列對加薩南部邊境、鄰近埃及的主要城鎮拉法（Rafah）發動的最新一波空襲，造成20名巴勒斯坦人死亡，另有55人受傷。當地醫護和居民則表示，被轟炸的建物內住著流離失所的平民。

路透拍攝的影像顯示，救難人員在殘屋斷瓦堆中搜尋受害者，救出1名嬰兒和數​​名孩童；接著穿越混亂的人群，把他們送至附近的科威特醫院（Kuwait Hospital）。

巴勒斯坦衛生當局稍早表示，過去24小時共210人死於以色列空襲，使得以哈開戰至今的巴勒斯坦死亡人數達2萬1320人，接近戰前加薩人口的1%，且恐怕有數以千計的死者仍遭廢墟掩埋。

以色列軍方對平民死傷表示遺憾，但指責哈瑪斯刻意在人口稠密區域活動，並利用平民當作人肉盾牌；上述指控均遭到該組織否認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法