反了？南韓軍方思想教材稱獨島「有主權爭議」 國防部急回收

南韓民眾今年2月在日本駐南韓大使館前抗議日本對獨島的主權主張。（美聯社）

2023/12/28 20:09

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本和南韓之間存有獨島／竹島主權爭議，南韓政府以堅稱獨島「不存在領土爭議」，藉此表明獨島為其固有領土。不過，南韓軍方近日發放的思想教育教材，竟然指獨島「正在發生主權紛爭」，與政府的立場背道而馳。

《韓聯社》28日報導，南韓國防部26日向部隊官兵發放的這批教材，是時隔5年的更新版思想教育，當中寫道「中國、俄羅斯、日本等多個強國，在韓半島周邊存在尖銳對立，這些國家為了自身利益，向海外投射軍事力量，釣魚島（日本稱尖閣諸島）、千島群島、獨島等領土爭議猶存，隨時可能發生軍事衝突」。這套教材內附11張朝鮮半島地圖，也均未標示出獨島，並且刪除之前有關韓日歷史問題的內容。

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報導指出，這份教材內有關獨島（日本稱「竹島」）主權的表述，與政府堅持「獨島不存在領土爭議」的立場牴觸。南韓總統尹錫悅得知此事，嚴厲斥責國防部，並指示立即採取糾正措施。國防部表示，已經意識到問題嚴重性，已著手緊急回收這批教材，並展開調查。

國防部發言人全河奎28日表示，相關表述的主詞是「這些國家」，意思是周邊國家提出多種領土主張，而非南韓政府認為獨島有主權爭議。外交部重申獨島在歷史、地理和國際法上，均屬於南韓固有領土，「獨島不存在主權糾紛，是政府的一貫立場」，不能納入外交談判或司法解決。

南韓政府曾多次抗議日本對獨島／竹島的主權主張，並在島上派駐小批警力，顯示擁有實際控制權。

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