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CNN列2024年全球旅遊遺珠 台灣「象鼻岩」也上榜

本月16日因自然風化毀損的台灣「象鼻岩」，被CNN列為2024年無法造訪的旅遊遺珠。（資料照）

本月16日因自然風化毀損的台灣「象鼻岩」，被CNN列為2024年無法造訪的旅遊遺珠。（資料照）

2023/12/28 14:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球歷經近3年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，直到2023年各國疫情趨緩，世界各地遊客才展開「報復性旅行」（revenge travel）。對此，CNN羅列11處在2024年暫時或永久無法造訪的旅遊遺珠，其中，在本月16日因自然風化毀損的台灣「象鼻岩」也上榜。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，歷經近3年疫情限制後，2023年儼然是彌補失落之年，各國遊客紛紛前往在疫情期間那些無法前往的旅遊景點。然而，並非所有旅遊景點都平安度過這段時期，CNN列出一份清單，上述景點無論是永久還是暫時關閉，都是2024年去不了的地方，同時也提供備案供遊客參考。

在CNN的旅遊遺珠清單顯示，總共有11處景點上榜。亞洲地區有日本東京柏悅酒店（Park Hyatt）；歐洲地區則為哥本哈根Noma餐廳、德國柏林佩加蒙博物館（Pergamon Museum）、法國巴黎聖母院（Notre Dame, Paris）和龐畢度中心（Centre Pompidou, Paris）。美洲地區則是美國紐約百老匯的「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）、華府史密森尼博物館的主大樓（Smithsonian Castle）和加州與佛州迪士尼樂園的「飛濺山」（Splash Mountain）。

其中，台灣新北市瑞芳區沿岸知名景點「象鼻岩」，也被CNN列為在旅遊遺珠的清單之中。

台灣象鼻岩（Elephant Trunk Rock）

該景點位於台灣東北部海岸，因為岩石的形狀酷似象鼻，讓它成為台灣熱門拍照景點之一。然而，象鼻岩長期承受海水長期沖蝕及自然風化，已於台灣當地時間12月16日崩塌。

CNN建議備案指出，渴望體驗台灣之美的遊客仍有很多選擇，像是全球首條獲得「寧靜步道」認證的翠峰湖環山步道去年首次亮相；若是開車，南橫公路則能帶人蜿蜒穿過一些最美麗的鄉村。

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