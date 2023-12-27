奇葩！江蘇公司以「積分」代替工資 網：真正用愛發電上班

中國1名女子爆料，她應徵江蘇1間高科技公司，面試過程竟發現該公司用「積分」代替發薪水，「累積3000積分可以兌換1個月薪薪水」，PO文曝光引大量網友討論與留言。（圖擷自微博）

2023/12/27 13:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名女子近日應徵江蘇1間高科技公司，面試過程竟發現該公司用「積分」代替發薪水，「累積3000積分可以兌換1個月薪薪水」，事發後上網爆料並痛批「這老闆是讓員工真正的用愛發電上班」，PO文曝光後引大量網友議論。

綜合中媒報導，趙姓女子近日於社群平台爆料，她應徵江蘇某間高科技公司，面試通信過程中發現該公司以「發積分代替薪水、3000積分折算為1個月工資」，當月不兌換的積分在之後可以累積倍數兌換，最高可在第36個月以2.5倍兌換，她直呼「奇葩公司，這老闆是讓員工真正的用愛發電上班吧。」

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當地媒體採訪該間高科技公司相關負責人稱，「我們是新創公司，前期發積分，等融資到位就開始發薪水」。重慶捷恆律師事務所李力律師說 ，該間公司用積分代替工資的做法違反勞動法規定，蘇州市吳江區勞動保障監察大隊指出，若公司最終未以人民幣形式發薪水，勞動者可以舉報。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「人靠積分可以活？」「我能不能用點數購買這家公司的產品，等以後有錢了，公司可以拿積分來收錢」、「第35個月公司倒閉」、「基本上是騙子公司」、「中國又開創新花樣割韭菜」、「挺有創意，但是違法」。

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