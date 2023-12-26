習近平一年四度拔擢上將創35年紀錄 原海軍司令員董軍動向引關注

中國領導人習近平今年四度舉行解放軍上將晉升儀式，引發外界揣測。（美聯社）

2023/12/26 23:44

〔編譯陳成良／ 綜合報導〕中國領導人、中共中央軍委主席習近平26日主持晉升上將儀式，晉升者為南部戰區政治委員王文全、海軍司令員胡中明，兩人新任職務皆首次披露。習近平一年四度晉升上將更創下35年來紀錄，也意外曝光海軍司令員已換人。原海軍司令員董軍62歲未到退休年齡，未來動向引發關注，有分析認為，董軍可能接任國防部長。

據《新華社》報導，這是今年中共中央軍委第四次舉行上將晉銜儀式，合共7人晉升上將軍銜，也是自1988年來晉升上將次數最多的一年。此前三次分別為1月18日的中部戰區司令黃銘；6月28日的北部戰區政委鄭璇、軍事科學院政委凌煥新；7月31日的火箭軍司令王厚斌、火箭軍政委徐西盛等人，創下35年來一年四度晉升上將來紀錄。

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包括中央軍委委員劉振立、苗華、張升民，軍委機關各部門、部隊駐北京有關單位將領等參加晉升儀式。另外，在央視聯播新聞轉播中，可見到董軍位列主席台下第一排中間，出席此次儀式。

兩名新上將職務隨軍銜而公開，王文全將接替65歲的陸軍上將王建武任南部戰區政委，胡中明則接替海軍上將董軍任海軍司令員。62歲的董軍是中共中央委員，擔任海軍司令僅2年多，暫未公佈其新職。

自由亞洲電台（RFA）分析指出，董軍的經歷以長期在海軍機關工作為主，曾任東海艦隊副司令員、南部戰區副司令員、海軍副司令員，屬於「文職司令」。相對而言，胡中明有豐富的出海經驗，參加過海軍首次環球航行，不但具有「驅護艦艦長」的能力，還有把控三艦（常規潛艦、新型核潛艦、飛彈驅逐艦）的軍事領導能力。

RFA報導提到，原中國國防部長李尚福在10月被免職後，當局尚未委任新防長。有評論認為，董軍也有可能獲升遷，以填補李尚福的空缺。

解放軍南部戰區政治委員王文全（左），與海軍司令員胡中明同獲晉陞。（取自微博）

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