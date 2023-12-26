擴大兵源！ 烏克蘭公布法律草案 動員年齡擬從27歲降至25歲

烏克蘭國會官網25日晚間公布法律草案，擬將動員執行戰鬥任務人員年齡從27歲調降到25歲，圖為烏軍官兵。（路透）

2023/12/26 16:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國會官網於當地時間25日晚間公布一項法律草案，擬將動員執行戰鬥任務人員年齡從27歲調降到25歲，該草案說明了烏克蘭公民接受義務徵兵條件，並將適用年齡定為「年滿25歲」。烏克蘭總統澤倫斯基本月19日曾表示，烏軍方提議再動員45萬到50萬烏克蘭人，澤倫斯基並未表態是否支持，僅稱這議題極為敏感。

根據《路透》報導，俄烏戰爭持續22個月，戰爭未看到盡頭曙光，25日烏克蘭公布動員徵兵年齡下修法案，從27歲調降至25歲。本月19日澤倫斯基親曝烏克蘭軍方提議擴大徵召45萬到50萬烏克蘭人，增加兵源，當時澤倫斯基僅表示這議題極為敏感，軍方跟烏克蘭政府會進行詳細討論。

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《路透》指出，烏克蘭軍隊規模大小不清，據傳大概有100萬人入伍，美方估計，俄烏戰爭持續至今，應該已經造成數十萬人死傷。澤倫斯基所屬政黨人民公僕黨（Servant of the People）黨魁阿拉卡米亞（David Arakhamia）25日表示，軍方要求增加兵源，政府應制定協調方案，除了為軍方解決問題，也是對烏克蘭社會的回應。

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