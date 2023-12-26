為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

擴大兵源！ 烏克蘭公布法律草案 動員年齡擬從27歲降至25歲

烏克蘭國會官網25日晚間公布法律草案，擬將動員執行戰鬥任務人員年齡從27歲調降到25歲，圖為烏軍官兵。（路透）

烏克蘭國會官網25日晚間公布法律草案，擬將動員執行戰鬥任務人員年齡從27歲調降到25歲，圖為烏軍官兵。（路透）

2023/12/26 16:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國會官網於當地時間25日晚間公布一項法律草案，擬將動員執行戰鬥任務人員年齡從27歲調降到25歲，該草案說明了烏克蘭公民接受義務徵兵條件，並將適用年齡定為「年滿25歲」。烏克蘭總統澤倫斯基本月19日曾表示，烏軍方提議再動員45萬到50萬烏克蘭人，澤倫斯基並未表態是否支持，僅稱這議題極為敏感。

根據《路透》報導，俄烏戰爭持續22個月，戰爭未看到盡頭曙光，25日烏克蘭公布動員徵兵年齡下修法案，從27歲調降至25歲。本月19日澤倫斯基親曝烏克蘭軍方提議擴大徵召45萬到50萬烏克蘭人，增加兵源，當時澤倫斯基僅表示這議題極為敏感，軍方跟烏克蘭政府會進行詳細討論。

《路透》指出，烏克蘭軍隊規模大小不清，據傳大概有100萬人入伍，美方估計，俄烏戰爭持續至今，應該已經造成數十萬人死傷。澤倫斯基所屬政黨人民公僕黨（Servant of the People）黨魁阿拉卡米亞（David Arakhamia）25日表示，軍方要求增加兵源，政府應制定協調方案，除了為軍方解決問題，也是對烏克蘭社會的回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不甘示弱！ 俄烏雙方均聲稱「擊落敵方軍機」
2023/12/25 09:32

不甘示弱！ 俄烏雙方均聲稱「擊落敵方軍機」
烏克蘭擊落3架俄軍Su-34戰機 疑愛國者飛彈建功
2023/12/23 12:42

烏克蘭擊落3架俄軍Su-34戰機 疑愛國者飛彈建功

第18屆・2023愛心獎頒獎典禮圓滿舉行
內控失靈？澤倫斯基親信被揪出是俄公民 還在克里米亞做生意
2023/12/21 18:57

內控失靈？澤倫斯基親信被揪出是俄公民 還在克里米亞做生意
自由說新聞》驚人戰果！烏軍無人機「團滅」俄重要火力
2023/12/21 10:49

自由說新聞》驚人戰果！烏軍無人機「團滅」俄重要火力

支持淨零里程碑 華南金控購碳權
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播