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鍾南山稱「長期戴口罩損免疫力」 中國官方回應了

中國近期多種呼吸道疾病同時延燒，中國防疫專家鍾南山（見圖）分析，除了天氣驟冷的因素外，長期戴口罩也會使自體免疫系統無法正常發揮作用。（路透檔案照）

中國近期多種呼吸道疾病同時延燒，中國防疫專家鍾南山（見圖）分析，除了天氣驟冷的因素外，長期戴口罩也會使自體免疫系統無法正常發揮作用。（路透檔案照）

2023/12/25 16:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對中國近期呼吸道疾病患者明顯增多，中國防疫專家鍾南山23日指出，原因之一是長期佩戴口罩會使得自身免疫系統無法正常發揮作用，削弱了抵禦疾病的能力。此說法引起輿論關注，中國當局回應稱，已頒布預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引，民眾可以根據不同情況，「科學佩戴口罩」。

綜合中媒報導，鍾南山22日前往深圳市人民醫院進行院士查房活動，並與該醫院聯合開展呼吸與危重症醫學科疑難病例討論，他在會後作出上述表示。

談到中國近期呼吸道疾病患者明顯增多時，鍾南山認為主要原因有二。一是常規原因，即天氣驟冷後，鼻黏膜的免疫功能降低，所以病毒容易進入呼吸道；二是因為長期戴口罩也會使得自身免疫系統無法正常發揮作用，削弱了抵禦疾病的能力。

據此，他接著說，「除非出現病毒大流行的時期，或者前往人群聚集的地方，否則不是特別主張長期佩戴口罩」。

鍾南山的建議在中國網路上掀起熱議，中國國家衛生健康委員會24日回應稱，中國國家疾控中心本月初發布了「預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引（2023年版）」，供民眾參考。

中國疾控中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌24日在北京表示：「指引中也聚焦了公眾的生活、工作，還有學習等密切相關的常見情形和場景，而且區分了疫情高發和常態化這些不同時期，也更加科學精準地指導了公眾佩戴口罩，所以在保證防控效果的基礎上，盡量減少對公眾生產生活的影響。」

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