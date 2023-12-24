日本二戰「氣球炸彈」資料被尋獲！基地地圖、設備佈置首曝光

二戰期間美軍拍攝的日本「氣球炸彈」。（圖擷自美國空軍國家博物館官網）

2023/12/24 20:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕二戰時期，日本為了直接攻擊美國本土，開發了一款名為「氣球炸彈」（Fire balloons、Balloon bombs）的武器。與當時日軍731部隊（關東軍防疫給水部）進行的人體實驗細菌武器開發一樣，相關資料證據皆在日本戰敗時被下令徹底銷毀。然而今（24日）其相關資料被日本研究員尋獲，這將對日本近代史研究帶來重要的影響。

據《共同社》報導，被發現的資料是陸軍文件的副本，內容是二戰末期日本瞄準美國本土所使用的「氣球炸彈」的攻擊據點：原陸軍大津基地（茨城縣北茨城市），以及「氣球炸彈」相關設備佈置計畫的示意圖。這是日本國內三處氣球炸彈基地的相關文件首次被發現。

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明治學院大學國際和平研究所研究員、日本近現代史專家松野誠也表示：「據稱大津基地的原陸軍資料已不存在，詢問地方史學家等也未能弄清詳細情況」。他推斷這次所發現的文件是原厚生勞動省後來謄寫免於被銷毀的原件副本，是有助於弄清實情的寶貴資料。

「氣球炸彈」是二戰末期日本面對日益惡化的戰局，為了對在戰線後方的美國本土進行侵擾所研發的武器。日軍從包括福島勿來、千葉一宮町在內的三個基地放出超過9000個攜帶炸彈的氫氣球，利用高速氣流（jet stream）吹送到北美。但據記載只有一部分的氣球抵達美國，造成6人死亡和一些小規模的破壞。

1945年4月11日，美國第11空軍的戰鬥機將「氣球炸彈」射下。（圖擷自美國空軍國家博物館官網）

由日本軍方展示的「氣球炸彈」模型。（法新社）

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