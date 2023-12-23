13歲女列聖誕願望清單 43項全名牌貨母驚呆

13歲女孩寫下一份長達43項的聖誕願望清單。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

2023/12/23 23:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聖誕節即將來臨，許多小孩都期待收到聖誕老人的禮物。然而，有一名13歲女孩卻寫下了一份長達43項的願望清單，品項包跨許多高檔品牌的商品，從筆記型電腦、化妝品、香水到Led燈、掛繩等物品應有盡有，總價值高達3000英鎊（約新台幣12萬元），令她母親感到十分頭痛。

根據《每日鏡報》報導，澳洲一名13歲女孩的姑姑在社交平台「Ｘ」上，分享姪女的聖誕願望清單。根據照片內容顯示，女孩在信中寫道，「我的2023—2024年聖誕願望清單」，從第一項開始為，Dior的唇油、Converse、淡藍色蓬鬆背心、露露檸檬（Lululemon）、牙鑽、粉紅色Nike鞋、掛繩、假睫毛、Macbook Pro、戒指、衝浪板、可愛的蠟燭、金錢、絲綢枕套、臉部冰球、Charlotte Tilbury的彩妝品、Rare Beauty的腮紅。

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此外，還有Drunk Elephant的保養品、新的梳妝台、Frank Green保溫杯、Stanley隨行杯、Led燈、Apple Watch、Gisou的唇彩、行動電源、Apple Airpods、Nike短褲、Dior的遮瑕膏、絲綢睡衣、新的i Pad、Nike襪子、牛仔褲、Squishmallows的睫毛膏、牛仔裙、Gucci香水、Amazon禮品卡、Nirvana衣服、毛毯、藍色滾筒兔子睡衣、壓克力指甲、Skims塑身衣、金錢、UGG的雪靴。然而，其中令人傻眼的是，「金錢」竟寫了兩次。

照片曝光後，網友紛紛留言表示，「現在的小孩太早熟了吧」、「當看到第一項Dior唇油我就不往下看了，因為太扯了！」、「我小時候的聖誕清單只有樂高積木和卡片之類的」，也有網友認為，「這整個列表都要歸功於 TikTok」。

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